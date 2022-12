Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonos e Ikea hanno una partnership produttiva da alcuni anni, con diverse collaborazioni di diffusori in questo periodo.

Tra queste, gli altoparlanti da scaffale e le lampade da tavolo con proprietà audio, sotto l'ombrello Symfonisk. Ora c'è un nuovo dispositivo nella linea che può fornire a una stanza luce e audio wireless abilitato a Sonos: il diffusore per lampada da terra Ikea Symfonisk.

In arrivo a gennaio 2023, la lampada ha un aspetto elegante, ma può fungere da sorgente musicale principale della casa. In alternativa, può essere utilizzata come diffusore posteriore in una configurazione home cinema.

"Abbiamo imparato molto su come le persone vogliono arredare con luce e suono. Sappiamo anche che molte persone vogliono avere diverse fonti di luce su diversi livelli e parti della stanza per creare la giusta atmosfera", ha dichiarato Stjepan Begic, responsabile del design della gamma Ikea.

"La sfida di non avere abbastanza spazio per un tavolo su cui appoggiare la lampada ci ha portato a creare la lampada da terra".

La lampada da terra Symfonisk viene fornita con un paralume in bambù, ma può essere personalizzata con altri paralumi compatibili della gamma. Può anche essere collegata ad altri altoparlanti Symfonisk e Sonos per un audio multiroom e funziona con le app Sonos e Dirigera Ikea per la casa intelligente.

Sarà disponibile in tutti i territori Ikea a partire dal mese prossimo, con prezzi ancora da rivelare.

Scritto da Rik Henderson.