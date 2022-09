Sonos Sub Mini punta tutto sui bassi a un prezzo più conveniente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonos ha annunciato il tanto vociferato Sub Mini, un subwoofer più piccolo che si posiziona sotto il Sonos Sub originale nel portafoglio dell'azienda.

Il Sonos Sub Mini presenta un design diverso rispetto al Sonos Sub, con una forma cilindrica anziché quadrata, pur mantenendo una sezione tagliata al centro, progettata per spostare l'aria e massimizzare i bassi.

A bordo ci sono due woofer personalizzati a cancellazione di forza e un'elaborazione avanzata per migliorare l'acustica. Anche se non è potente come il Sonos Sub originale, il Sub Mini promette comunque una risposta in frequenza fino a 25Hz.

È presente la sintonizzazione Trueplay per ottimizzare automaticamente i bassi in base alla stanza e il volume si regola automaticamente con il diffusore o la soundbar abbinati. È inoltre possibile utilizzare l'app Sonos per regolare l'equalizzazione e la connessione Wi-Fi a 5 Ghz.

Il Sonos Sub Mini è progettato per "stanze di piccole o medie dimensioni" e si consiglia di abbinarlo alle soundbar Sonos Ray o Sonos Beam, oppure ai diffusori più piccoli di Sonos, come Sonos One, One SL e Symfonisk.

Il Sonos Sub Mini è disponibile nelle opzioni di colore bianco o nero, come il Sonos Sub, anche se non è possibile abbinare più di un Sonos Sub Mini insieme, come invece è possibile fare con il Sonos Sub.

Sarà disponibile dal 6 ottobre e costerà 429 sterline nel Regno Unito, 429 dollari negli Stati Uniti e 499 euro in Europa. A titolo di confronto, il Sonos Sub costa 749 sterline nel Regno Unito, 749 dollari negli Stati Uniti e 799 euro in Europa, quindi il Sub Mini è un po' più economico.

Scritto da Britta O'Boyle.