Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonos è stata oggetto di numerose indiscrezioni negli ultimi tempi, con una serie di prodotti apparentemente in preparazione. Le cuffie Sonos sono state oggetto di speculazioni per anni e anche un Sub Mini ha fatto il giro, con un lancio previsto a breve.

Potete leggere tutte le indiscrezioni sulle cuffie Sonos in un articolo a parte, e abbiamo anche un articolo che copre tutto ciò che sappiamo sul Sonos Sub Mini.

In questo caso, però, ci occupiamo del prossimo diffusore di punta di Sonos. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

Optimo 2?

Sonos Five (gen 3)?

Le indiscrezioni sul prossimo diffusore Sonos lo definiscono Optimo 2. Si dice che sia un nome di fantasia. Si dice che si tratti di un nome in codice, il che suggerisce che potrebbe trattarsi di un nome interno e che lo speaker sarà in realtà commercializzato come qualcosa di diverso quando arriverà.

Ad esempio, la soundbar Sonos Ray aveva un nome in codice, Fury, prima che il nome ufficiale trapelasse qualche settimana prima del suo lancio. Se Optimo è il nome in codice e non il nome ufficiale, è probabile che non conosceremo il nome ufficiale prima di diversi mesi.

Sempre che non riceva il nome Sonos Five e l'etichetta di terza generazione. Sospettiamo che ciò sia improbabile, viste le differenze di design di cui si vocifera. Di solito gli aggiornamenti generazionali sono interni, quindi ci aspetteremmo un nome diverso.

Le indiscrezioni hanno parlato anche di diffusori Optimal 1 e Optimal SL, facendo pensare che l'Optimo 2 - o qualunque sia il nome definitivo - potrebbe far parte di una nuova gamma di diffusori dell'azienda, come lo erano i Sonos Play prima che il nome Play venisse abbandonato a favore di Sonos One e Sonos Five.

Nel 2023?

£500/$500+

Non ci aspettiamo di vedere il prossimo diffusore Sonos prima del 2023, probabilmente nella prima metà. Da tempo l'azienda si è impegnata a lanciare due prodotti all'anno e di solito fa annunci tra marzo e maggio, seguiti da settembre, ogni anno, settimana più settimana meno.

Dato che Sonos ha lanciato la soundbar Ray nel maggio 2022, insieme a nuove colorazioni del Sonos Roam e del Sonos Voice Control, e si dice che il Sub Mini verrà lanciato prima della fine del 2022, sarebbe sorprendente vedere un nuovo diffusore di punta anche quest'anno.

Per il prossimo diffusore Sonos scommettiamo quindi sull'inizio del 2023, forse maggio 2023 o anche prima, ma per ora le nostre sono solo supposizioni basate sui precedenti cicli di lancio.

Stando alle indiscrezioni, il Sonos Optimo 2 sarà il "diffusore con il miglior suono mai prodotto da Sonos", quindi non aspettatevi un prezzo basso.

Supponendo che sostituisca il Sonos Five o che si collochi al di sopra di esso, il Sonos Optimo 2 costerà probabilmente più di 500 sterline nel Regno Unito e 500 dollari negli Stati Uniti.

Guscio a doppia angolazione

Colori bianco e nero

Il design del diffusore Sonos Optimo è stato reso noto da una fuga di notizie di The Verge, che ha pubblicato un'immagine in fase di lavorazione e ha fornito alcuni dettagli su cosa aspettarsi.

A quanto pare, il diffusore Sonos Optimo avrà un "guscio bizzarro e a doppia angolazione". In base all'immagine, sembra quasi un Sonos Five al contrario, con una sezione aggiuntiva attaccata. L'immagine mostra anche il punto in cui si troverebbe la targhetta Sonos, che è lo stesso in cui si trova sul Sonos Five, anche se non mostra i controlli.

Ci aspettiamo che i controlli tattili capacitivi si trovino da qualche parte in alto, probabilmente nella parte anteriore del guscio a doppia angolazione, e che le porte si trovino sul retro. Ci aspettiamo anche di vedere opzioni di colore bianco e nero, come è standard per i prodotti Sonos, con l'unica eccezione del Sonos Roam e del Sonos One, quest'ultimo in edizione limitata.

È inoltre probabile che il guscio sia in policarbonato, che è stato il materiale principale scelto per la maggior parte dei diffusori Sonos più recenti, tra cui le soundbar Sonos Ray, Beam 2 e Arc, oltre all'ormai vecchio Sonos Five. Si prevede inoltre che il Sonos Optimo sarà un diffusore di grandi dimensioni, simile alle dimensioni del Sonos Five.

Tuttavia, è bene tenere presente che, sebbene questo design sia interessante e rappresenti un notevole distacco rispetto agli attuali diffusori Sonos, Sonos di solito passa attraverso diversi prototipi di design prima di decidere il design finale. È quindi possibile che il design dell'Optimo sia diverso da quello visto nell'immagine di rendering 3D creata da The Verge.

Due volte la RAM di Sonos Five

Ingresso USB-C

Audio Dolby Atmos

Microfoni integrati

Come accennato, si vocifera che lo speaker Sonos Optimo 2 sarà lo speaker con il miglior suono dell'azienda fino ad oggi. Si tratta di un'affermazione piuttosto importante, visto che il Sonos Five è eccellente.

Secondo The Verge, il diffusore Optimo 2 avrà "un arsenale di driver, tra cui diversi che sparano in direzioni diverse da sotto il guscio tra la griglia del diffusore anteriore e la piastra posteriore". Secondo il rapporto, inoltre, uno dei driver sembra sparare verso l'alto, consentendo l'audio Dolby Atmos.

Per il momento, però, non è dato sapere esattamente cosa offrirà l'architettura sonora interna.

Si dice anche che il diffusore Optimo 2 avrà il doppio della RAM del Sonos Five e una memoria flash otto volte superiore a quella di qualsiasi diffusore Sonos precedente, il che lo aprirà a numerosi aggiornamenti software futuri. Altre caratteristiche hardware potrebbero includere una porta di ingresso USB-C - il Sonos Five offre un ingresso da 3,5 mm - e si parla anche di microfoni integrati.

Trueplay, equalizzazione regolabile

Compatibilità con oltre 100 servizi di streaming musicale

Apple AirPlay 2

Controllo vocale Sonos, Google Assistant, Amazon Alexa

Bluetooth

Il diffusore Sonos Optimo offrirà senza dubbio tutte le caratteristiche che ci aspettiamo dai dispositivi Sonos. Tra queste, la sintonizzazione Trueplay, la possibilità di regolare le impostazioni di equalizzazione, Apple AirPlay 2, la compatibilità con oltre 100 servizi musicali e la possibilità di raggruppare i diffusori Sonos senza soluzione di continuità o di utilizzare ciascun diffusore in modo indipendente.

Dal momento che il diffusore Optimo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere dotato di microfono integrato e supportare il Sonos Voice Control, ci aspettiamo di vedere anche il supporto per Amazon Alexa e Google Assistant. È possibile che il diffusore Optimo offra anche la sintonizzazione Trueplay automatica come il Sonos Roam, invece di doverla eseguire manualmente, anche se questo non è ancora chiaro.

Altre caratteristiche citate nelle indiscrezioni non sono solo la riproduzione di musica tramite Wi-Fi, come il resto della gamma Sonos, ma anche l'audio Bluetooth. Al momento, gli unici diffusori Sonos che offrono la riproduzione musicale tramite Bluetooth sono le opzioni portatili - Move e Roam - quindi questa sarebbe una caratteristica piuttosto importante per l'azienda da introdurre in un diffusore non portatile.

Per conoscere tutte le altre funzioni che ci aspettiamo di vedere nel Sonos Optimo, potete leggere la nostra rubrica Consigli e trucchi Sonos.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul diffusore Sonos Optimo.

The Verge ha pubblicato un rapporto esclusivo che descrive nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dal prossimo diffusore di punta di Sonos, il cui nome in codice è Optimo 2.

Scritto da Britta O'Boyle.