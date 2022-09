Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonos di solito annuncia un paio di prodotti all'anno e, nonostante l'azienda abbia svelato la soundbar Ray all'inizio del 2022, oltre a nuovi colori del diffusore portatile Roam e del Roam SL, ci si aspetta di più prima della fine dell'anno.

Da tempo si vocifera che l'azienda stia lavorando a delle cuffie e, più di recente, si ipotizza che sia in lavorazione un nuovo diffusore più grande, ma si parla anche di un subwoofer Sonos più piccolo ed economico, battezzato Sonos Sub Mini.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Sonos Sub Mini.

Prevista entro la fine del 2022

Secondo le indiscrezioni, il Sonos Sub Mini dovrebbe uscire prima della fine del 2022; di solito l'azienda annuncia nuovi prodotti a settembre, in occasione della fiera tecnologica IFA.

Il Sub Mini ha superato l'esame dell'FCC a giugno, lasciando intendere che il lancio fosse imminente, ma il 10 agosto 2022, durante la telefonata di presentazione degli utili della società, il CEO Patrick Spence ha lasciato intendere che il prodotto era stato ritardato.

Il portavoce Erin Pategas ha poi confermato che Sonos ha "deciso di posticipare il lancio di un prodotto previsto dal quarto trimestre del 22 al primo trimestre del 23".

Non è stato confermato di quale prodotto si tratti, anche se si presume che si tratti del Sonos Sub Mini. Per ora non ci sono notizie ufficiali su quando potremo vedere il Sub Mini, anche se speriamo ancora che appaia prima della fine dell'anno.

Più piccolo

Design cilindrico

Foro a forma di pillola

Probabili opzioni di colore bianco e nero

Ci sono state diverse indiscrezioni sul design del Sonos Sub Mini, che ci hanno dato una buona idea di cosa aspettarci.

Le prime indiscrezioni riguardavano la comparsa del Sub Mini nell'app Sonos, con la descrizione di un "subwoofer più piccolo e cilindrico" rispetto al Sub più grande e squadrato.

The Verge ha rivelato un rendering 3D basato su un'immagine del prodotto reale, che mostra il subwoofer cilindrico con un ritaglio verticale allungato a forma di pillola al centro del dispositivo. Non mentiamo: assomiglia un po' al Sonos Move con un foro al centro.

Ci aspettiamo che il Sonos Sub Mini venga offerto nelle opzioni di colore bianco e nero come gli altri dispositivi Sonos.

Hardware meno potente di Sonos Sub

Sintonizzazione Trueplay

Equalizzazione automatica

Non ci sono state molte indiscrezioni sulle caratteristiche o sulle specifiche interne del Sonos Sub Mini, anche se si prevede che si tratti di un leggero downgrade rispetto al Sonos Sub (3a generazione).

Si presume che il Sub Mini avrà un layout interno simile a quello del Sub, ma con un hardware più compatto e meno potente.

L'attuale Sonos Sub offre amplificatori digitali di Classe D, doppie porte acustiche e una risposta in frequenza fino a 25Hz. A bordo c'è una CPU quad-core da 1,4 GHz, 4 GB di memoria e una porta Ethernet.

In termini di funzioni, è disponibile la sintonizzazione TruePlay, che ci aspettiamo anche sul Sub Mini, e le impostazioni audio si equalizzano automaticamente per bilanciare il Sub e i diffusori o componenti Sonos abbinati, come ci aspettiamo anche dal Sub Mini.

Meno di 500 sterline/500 dollari

Per ora non ci sono indiscrezioni sul prezzo del Sonos Sub Mini, anche se si prevede che sarà più economico dell'attuale Sonos Sub, che costa 749 dollari negli Stati Uniti e 749 nel Regno Unito.

La soundbar Sonos Ray, più economica, costa 279 dollari negli Stati Uniti e 279 sterline nel Regno Unito, rispetto alla Sonos Beam, che costa 449 dollari e alla Sonos Arc, che costa 899 sterline.

È possibile che anche il Sonos Sub Mini arrivi sotto i 300 dollari, ma per ora non lo sappiamo. Ci aspettiamo comunque un prezzo inferiore ai 500 dollari/£.

Sonos ha annunciato i risultati del terzo trimestre il 10 agosto 2022 e allo stesso tempo ha confermato di aver posticipato il lancio di un prodotto, che si pensa sia il Sub Mini.

Janko Roettgers di Redditors e Protocol ha notato che la documentazione FCC del Sonos Sub Mini è stata pubblicata e mostra chiaramente che avrà un design cilindrico.

Secondo The Verge , Sonos starebbe per lanciare un "subwoofer più piccolo e meno costoso" in grado di accoppiarsi in modalità wireless con il Sonos Ray, oltre che con i Sonos Beam e Arc.

Il sito ha anche pubblicato un'"anteprima del design generale del Sub Mini", precisando che si tratta di un rendering 3D basato su un'immagine dell'attuale prodotto in arrivo.

Un utente di Redditor ha notato la presenza di un "Sub Mini" nell'app mobile di Sonos, facendo pensare che Sonos possa annunciare un subwoofer in miniatura.

Sonos ha persino descritto il Sub Mini come un "subwoofer più piccolo e cilindrico" rispetto al Sub più grande e quadrato.

Scritto da Britta O'Boyle.