(Pocket-lint) - Sonos starebbe progettando un diffusore di punta in grado di diffondere l'audio in "quasi tutte le direzioni" contemporaneamente.

L'Optimo 2, questo il nome in codice, è una soluzione a singolo altoparlante progettata per sostituire il Sonos Five. Si dice che contenga un'ampia gamma di altoparlanti, tra cui alcuni che sparano in direzioni diverse, e che abbia griglie anteriori e posteriori.

Le informazioni sul nuovo dispositivo Sonos sono state scoperte da The Verge, che sostiene di aver visto le prime immagini in fase di lavorazione. Il design assomiglia a un guscio a doppia angolazione che si assottiglia al centro.

Lo speaker avrà anche il doppio della RAM rispetto al Sonos Five e una memoria flash otto volte superiore rispetto ai precedenti dispositivi Sonos.

Il Sonos Optimo 2 supporterà anche il Bluetooth e il Sonos Voice Control.

È possibile anche il supportoDolby Atmos, con i driver multipli utilizzati per diffondere l'audio multicanale in tutte le direzioni correlate. Questo potrebbe essere utilizzato per la musica, da Amazon e Apple Music, oltre che per le colonne sonore del cinema, se collegato a un sistema AV (anche se questo non sembra essere un sostituto di Arc o Beam).

The Verge afferma che sono previsti anche altri diffusori Optimo, come Optimo 1 e 1 SL. Tuttavia, non sono previsti microfoni integrati in questi prodotti.

Non ci sono indicazioni su quando Sonos potrebbe lanciare i suoi nuovi diffusori. Vi terremo aggiornati quando ne sapremo di più.

Scritto da Rik Henderson.