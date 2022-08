Sembra che Sonos Sub Mini sia stato rinviato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonos ha annunciato i risultati del terzo trimestre il 10 agosto 2022 e allo stesso tempo ha confermato di aver posticipato il lancio di un prodotto, che si pensa sia il Sub Mini.

Il Sub Mini è apparso sull'FCC nel giugno 2022 e di solito, in base al normale ciclo di rilascio di Sonos, questo avrebbe significato un rilascio molto presto. Sonos ha spesso lanciato nuovi prodotti in concomitanza con la fiera IFA, che si svolge all'inizio di settembre, quindi in origine ci saremmo aspettati la sua comparsa.

Invece, sembra che potremmo aspettare ancora qualche mese, anche se potrebbe arrivare prima della fine del 2022.

Patrick Spence, CEO di Sonos, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa: "Consideriamo sempre il tipo di prodotto e la tempistica".

E ha aggiunto: "Rimaniamo impegnati a lanciare due nuovi prodotti all'anno".

Sebbene l'azienda non abbia confermato quale prodotto stesse rinviando, la portavoce Erin Pategas ha confermato a The Verge: "Posso confermare che abbiamo deciso di spostare il lancio di un prodotto previsto dal quarto trimestre del 22 al primo trimestre del 23".

Ciò suggerisce che il prodotto in questione arriverà tra ottobre e dicembre. Un Sonos Sub più economico sarebbe sicuramente ben accetto da molti, dato che l'attuale Sonos Sub ha un prezzo piuttosto elevato, pari a 749 sterline/$749. Tuttavia, non c'è ancora nulla di confermato.

Britta O'Boyle