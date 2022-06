Come configurare e utilizzare il controllo vocale di Sonos sui diffusori

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sonos ha annunciato il proprio assistente vocale nel maggio 2022, chiamato Sonos Voice Control. L'assistente vocale è stato progettato per offrire agli utenti un altro modo semplice per controllare i diffusori Sonos, anziché la sola app Sonos, e offre anche funzioni specifiche.

Anche se l'assistente Sonos Voice Control non sarà in grado di spegnere le luci intelligenti o di alzare il termostato intelligente, sarà in grado di fare cose come raggruppare i diffusori Sonos.

Potete leggere tutto quello che c'è da sapere sul Controllo vocale Sonos nella nostra sezione separata, compresi i luoghi in cui è disponibile, i diffusori su cui funziona e alcuni esempi di ciò che si può chiedere, ma qui ci concentriamo su come configurare il Controllo vocale Sonos e su come utilizzarlo sui diffusori Sonos.

L'impostazione di Sonos Voice Control è semplicissima. Seguite i passaggi seguenti per impostare Sonos Voice Control sui vostri diffusori Sonos compatibili. È necessario disporre di almeno un diffusore con microfono integrato, come Sonos One o Sonos Roam.

Vale la pena notare che il Sonos Voice Control è disponibile ufficialmente solo negli Stati Uniti al momento, anche se gli account del Regno Unito dovrebbero potervi accedere, ma potrebbe non essere impeccabile perché al momento è incentrato sull'inglese statunitense.

Aprire l'app Sonos Toccare la scheda Impostazioni Toccare Aggiungi un assistente vocale in alto In alternativa, toccare "Servizi e voce" e selezionare "Aggiungi un assistente vocale". Scegliere Sonos Voice Control dalle opzioni Toccare "Inizia". Accettare le condizioni d'uso e toccare "Continua Scegliere lo speaker a cui si desidera aggiungere Sonos Voice Control Aggiornare lo speaker, se necessario Toccare "Continua". Provare o saltare Toccare "Fatto" o toccare "Aggiungi a un'altra stanza" per aggiungere altri diffusori Sonos compatibili.

Il Sonos Voice Control elabora tutto localmente sullo speaker stesso, quindi la privacy è fondamentale.

Una volta aggiunto il Sonos Voice Control agli speaker Sonos intelligenti, è sufficiente pronunciare "Hey Sonos", seguito dalla richiesta. Lo speaker emetterà un suono per confermare di avervi sentito. È anche possibile dare seguito a richieste simili in modo rapido, senza dover dire di nuovo "Ehi Sonos".

Vale la pena ricordare che il Sonos Voice Control può controllare altri diffusori del Sonos System attraverso uno smart speaker. Ad esempio, si può chiedere a Sonos Voice Control sul Sonos One in cucina di riprodurre George Ezra sul Sonos Five in salotto. Tenete presente che mentre potete usare Sonos Voice Control insieme ad Amazon Alexa, non potete usarlo insieme a Google Assistant.

Ecco alcune cose che si possono fare con Sonos Voice Control:

Ehi Sonos, cosa sta suonando?

Ehi Sonos, alza il volume

Ehi Sonos, abbassa il volume

Ehi Sonos, alza il volume in camera da letto

Ehi Sonos, raggruppa soggiorno e camera da letto

Ehi Sonos, attiva il potenziamento del parlato nella sala TV

Ehi Sonos, qual è il livello della mia batteria?

Ehi Sonos, riproduci Cocktail Hour in movimento

Ehi Sonos, riproduci qualcosa che mi piace

Ehi Sonos, riproduci la radio Apple Music 1

Ehi Sonos, salta

Ehi Sonos, più forte... più forte

Ehi Sonos, avanti veloce

Ehi Sonos, suona un po' più piano

Hey Sonos, riproduci qui

Ehi Sonos, accendi la TV

Hey Sonos, alza il volume solo in camera da letto

Hey Sonos, riproduci Ed Sheeran in modo molto silenzioso

Ehi Sonos, smetti di suonare in cucina e inizia a suonare in soggiorno

Ehi Sonos, cosa puoi fare?

Scritto da Britta O'Boyle.