(Pocket-lint) - Il Sub Mini è trapelato di nuovo.

Sonos ha recentemente annunciato una soundbar economica, la Sonos Ray da 279 dollari. Ma l'azienda audio non ha annunciato un subwoofer economico. L'unico subwoofer che Sonos vende attualmente è il Sub da 749 dollari. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto, sebbene Sonos non abbia presentato un subwoofer economico insieme alla sua soundbar economica, ne ha uno in cantiere.

SecondoThe Verge, Sonos starebbe per lanciare un "subwoofer più piccolo e meno costoso" in grado di abbinarsi in modalità wireless al Sonos Ray, oltre che ai Sonos Beam e Arc. Di questo dispositivo si parla da mesi, da quando ne sono emersi i dettagli nell'app mobile di Sonos. All'epoca era stato rivelato che si chiamava Sub Mini e ora The Verge conferma questa informazione.

Il sito di notizie condivide anche una "anteprima del design generale del Sub Mini", notando che si tratta di un rendering 3D basato su un'immagine dell'attuale prodotto in arrivo.

Il Sub Mini è un piccolo subwoofer cilindrico con un taglio verticale allungato a forma di pillola al centro del dispositivo (il Sub normale ha un taglio rettangolare). Si presume che il Sub Mini abbia una disposizione interna simile a quella del Sub, ma con un hardware più compatto e meno potente. Non sono state rivelate informazioni specifiche sui componenti stessi o sulle specifiche, le dimensioni, la data di uscita e il prezzo del dispositivo. Il risultato principale è che Sonos sta lavorando a un subwoofer più economico per il Ray, chiamato Sub Mini, di cui è trapelato il design.

Ricordiamo che Sonos ha lanciato cinque prodotti quest'anno: la seconda generazione di Beam (presentata lo scorso autunno), Sonos Roam SL, Sonos Ray, nuovi colori del Roam e Sonos Voice Control.

Scritto da Maggie Tillman.