(Pocket-lint) - Sonos ha annunciato il proprio assistente vocale per i suoi altoparlanti nel maggio 2022, chiamato Sonos Voice Control. Non è progettato per competere con artisti del calibro di Google Assistant o Amazon Alexa, ma invece dare agli utenti Sonos un'altra opzione per controllare i loro altoparlanti che si concentra sulla privacy.

Questo è tutto quello che devi sapere su Sonos Voice Control, incluso come funziona, cosa puoi fare, su quali altoparlanti è disponibile e come puoi ottenerlo.

Sonos Voice Control è un assistente vocale sviluppato da Sonos che funziona localmente sugli altoparlanti Sonos. È progettato per consentire agli utenti di controllare i loro altoparlanti Sonos utilizzando quello che l'azienda considera il modo più naturale: la voce.

L'assistente Sonos Voice Control non spera di competere con artisti del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant, quindi non si tratta di scoprire il tempo del giorno o di spegnere le luci intelligenti. Invece, l'assistente Sonos Voice Control è focalizzato puramente sull'offrire un controllo facile e a mani libere dei tuoi altoparlanti Sonos.

L'attore Giancarlo Esposito è la voce di Sonos Voice Control.

L'assistente Sonos Voice Control funziona localmente, come abbiamo detto sopra. Ciò significa che tutti i processi avvengono sull'altoparlante stesso, senza trascrizioni inviate al cloud. Questo garantisce la privacy - ma significa anche che l'assistente Sonos Voice Control funzionerà sugli altoparlanti Sonos Roam e Sonos Move, anche quando sono in modalità Bluetooth.

Per utilizzare il Sonos Voice Control, dovrai pronunciare le parole "Hey Sonos", seguite dalla tua richiesta. Sonos ha progettato l'assistente vocale in modo da poter fare domande successive senza dover usare di nuovo le parole di risveglio, un po' come funziona la Continued Conversation sui dispositivi Google Assistant.

Per esempio, potresti dire "Ehi Sonos, suona Cocktail hour sul Move". Se hai due altoparlanti Move in stanze diverse, Sonos Voice Control potrebbe dire "Camera da letto o soggiorno". Potrai quindi rispondere direttamente con la stanza che desideri, per esempio "Camera da letto". Sonos Voice Control direbbe quindi "In riproduzione in camera da letto". Potresti quindi dire "Alza il volume" e Sonos Voice Control risponderebbe con "Alzo il volume in camera da letto".

Non dovrebbe importare come formuli le tue richieste, poiché Sonos ha detto che il Controllo vocale è stato progettato per comprendere il linguaggio quotidiano.

Ci sono molte cose che puoi fare con l'assistente Sonos Voice Control, ma tutte hanno a che fare con i tuoi altoparlanti e la riproduzione della musica. Come abbiamo detto, l'assistente Sonos Voice Control non si occupa di lavorare con i tuoi dispositivi smarthome o di dirti com'è il tuo tragitto quotidiano.

Puoi fare cose come salvare e mettere "mi piace" alle tue canzoni preferite nella tua libreria musicale personale, così come riprodurre musica, raggruppare gli altoparlanti e spostare la musica nella tua casa.

Ecco alcuni esempi delle cose che puoi fare con Sonos Voice Control:

Ehi Sonos, cosa sta suonando?

Ehi Sonos, alza il volume

Ehi Sonos, abbassa il volume

Ehi Sonos, alza il volume in camera da letto

Ehi Sonos, raggruppa soggiorno e camera da letto

Hey Sonos, attiva il miglioramento della voce nella stanza della TV

Ehi Sonos, qual è il livello della mia batteria

Ehi Sonos, suona Cocktail Hour in movimento

Hey Sonos, suona qualcosa che mi piace

Ehi Sonos, suona la radio Apple Music 1

Hey Sonos, salta

Hey Sonos, più forte... più forte

Hey Sonos, avanti veloce

Hey Sonos, suona un po' più piano

Hey Sonos, suona qui invece

Hey Sonos, accendi la TV

Hey Sonos, alza il volume solo in camera da letto

Hey Sonos, suona Ed Sheeran molto piano

Hey Sonos, smetti di suonare in cucina e inizia invece a suonare in soggiorno

Ehi Sonos, cosa puoi fare?

Sonos Voice Control funziona su qualsiasi altoparlante Sonos dotato di un microfono integrato. Ciò significa che sarà disponibile su tutti gli altoparlanti Sonos che hanno Amazon Alexa e Google Assistant integrati.

Puoi vedere l'elenco degli altoparlanti Sonos che include qui sotto, anche se vale anche la pena notare che se hai uno qualsiasi degli altoparlanti qui sotto, così come altri altoparlanti Sonos che non hanno un microfono, puoi usare l'altoparlante compatibile per controllare altri altoparlanti usando la tua voce.

Sonos Voice Control è disponibile su questi altoparlanti:

Sonos One

Sonos Roam

Sonos Move

Sonos Beam (Gen 1)

Sonos Beam (Gen 2)

Sonos Arc

Al lancio, Sonos Voice Control funzionerà con Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora e Sonos Radio.

Al momento non è compatibile con Spotify o YouTube Music.

Sonos Voice Control può essere usato insieme ad Amazon Alexa. Ciò significa che sarai in grado di usare l'assistente Sonos Voice Control per controllare i tuoi altoparlanti Sonos, e Alexa per controllare la tua smarthome o aggiungere alla tua lista della spesa, per esempio.

Non è possibile utilizzare Google Assistant insieme a Sonos Voice Control, quindi dovrai scegliere tra i due.

Sonos Voice Control sarà disponibile prima negli Stati Uniti, a partire dal 1° giugno 2022. Sonos ha detto che arriverà in Francia più tardi nel 2022.

Per ora, non c'è nessuna parola su una data di lancio per gli utenti del Regno Unito o di altri paesi europei.

Quando Sonos Voice Control arriverà nel tuo paese, sarà un aggiornamento software over-the-air.

Per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti software, apri l'applicazione Sonos > Tocca Impostazioni in basso a destra > Tocca Sistema e scorri verso il basso > Tocca Aggiornamenti sistema > Scegli Verifica aggiornamenti.

Una volta che sei tutto aggiornato, se Sonos Voice Control è disponibile nel tuo paese, dovrai aggiungerlo al tuo sistema Sonos. Questo dovrebbe apparire nella parte superiore della scheda Impostazioni. In caso contrario, apri la scheda Impostazioni nell'app Sonos e tocca "Servizi e voce" e poi "Aggiungi un assistente vocale".

Scritto da Britta O'Boyle.