Sonos Roam viene lanciato in tre nuovi deliziosi colori

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos non solo ha annunciato una nuova soundbar economica chiamata Sonos Ray e un assistente di controllo vocale dedicato, ma ha anche ravvivato la tavolozza dei colori del Sonos Roam.

L'eccellente altoparlante Bluetooth portatile è stato annunciato in tre nuove colorazioni: Olive (verde), Sunset (arancione) e Wave (blu), che si affiancano alle offerte originali in bianco e nero.

Nulla è cambiato internamente per i nuovi colori, quindi si ottengono ancora le stesse caratteristiche e l'architettura acustica dell'altoparlante Roam originale che è stato annunciato nel 2021, ma l'esterno è solo un po' più eccitante.

Il Sonos Roam è un brillante altoparlante portatile, che offre capacità sonore sorprendenti dalle sue piccole dimensioni. Ci sono molte caratteristiche a bordo, con il Roam che si comporta come un tradizionale altoparlante Sonos quando è collegato al Wi-Fi e un tradizionale altoparlante Bluetooth quando è in giro.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 11 Maggio 2022

C'è la sintonizzazione automatica Trueplay a bordo e il Sonos Roam ha anche una funzione chiamata Sound Swap che permette agli utenti di trasferire la musica che stanno giocando su Roam all'altoparlante Sonos più vicino quando rientrano nella loro casa, tenendo premuto il pulsante play/pausa.

Roam passerà anche automaticamente tra Bluetooth e Wi-Fi e quando è su Wi-Fi, ha integrato Google Assistant e Amazon Alexa. Sarà anche compatibile con Sonos Voice Control perché ha microfoni a bordo.

I nuovi colori Sonos Roam saranno disponibili dall'11 maggio negli Stati Uniti, Regno Unito ed Europa, e dal 12 maggio per il Messico e la Colombia. Seguiranno Australia, Nuova Zelanda e Giappone. I nuovi colori avranno lo stesso costo delle opzioni Black e White a 179 sterline nel Regno Unito, 179 dollari negli Stati Uniti e 199 euro in Europa.

Vale la pena notare che i nuovi colori saranno disponibili solo per il Sonos Roam e non per il Sonos Roam SL, che è il modello senza microfoni annunciato in precedenza nel 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.