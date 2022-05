Ehi Sonos, dimentica Google e Alexa e alza il volume

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos ha annunciato Sonos Voice Control - un assistente dedicato che offrirà agli utenti un maggiore controllo dei loro altoparlanti Sonos utilizzando la loro voce rispetto a Google Assistant o Amazon Alexa.

L'assistente vocale Sonos sarà disponibile su tutti gli altoparlanti Sonos che hanno un microfono, che include Sonos One, Sonos Roam, Sonos Move, Sonos Beam (Gen 1 e Gen 2) e Sonos Arc. Sarete anche in grado di utilizzare uno di questi altoparlanti per controllare altri altoparlanti Sonos però.

Rispondendo alle parole di veglia "Hey Sonos", Sonos Voice Control permetterà agli utenti di utilizzare la loro voce per esercitare una serie di funzioni, dal controllo del volume di base e il controllo della riproduzione musicale, a funzioni più specifiche come l'attivazione di Speech Enhancement sulla vostra soundbar Sonos, o il raggruppamento di altoparlanti Sonos.

A differenza di Amazon Alexa e Google Assistant, l'assistente Sonos Voice Control funziona localmente sull'altoparlante stesso e Sonos ha detto che nessuna trascrizione viene inviata al cloud, quindi le conversazioni rimangono private. Questo significa anche che l'assistente Sonos Voice Control può essere utilizzato su Sonos Roam e Sonos Move per controllare gli altoparlanti anche quando sono in modalità Bluetooth, poiché non è richiesta una connessione a Internet.

Non sarà possibile utilizzare l'assistente Sonos Voice Control per controllare i dispositivi smarthome, come è possibile con Google Assistant e Amazon Alexa e non sarà possibile iniziare ad aggiungere una lista della spesa o scoprire che tempo fa - non è progettato per competere con Alexa o Assistant. Anche l'assistente Sonos Voice Control funzionerà solo con Amazon Alexa. Non sarà possibile farlo funzionare insieme a Google Assistant.

L'assistente Sonos Voice Control sarà lanciato negli Stati Uniti il 1° giugno, seguito dalla Francia più tardi nel 2022. È doppiato da Giancarlo Esposito. Una data di lancio per il Regno Unito deve ancora essere rivelata. Quando sarà disponibile, sarà un aggiornamento software over-the-air e dovrai aggiungerlo ai tuoi altoparlanti compatibili per iniziare.

Scritto da Britta O'Boyle.