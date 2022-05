Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos ha ampliato il suo portafoglio con il lancio di una terza soundbar. Il Sonos Ray sarà la soundbar più economica nell'offerta dell'azienda, seduto sotto il Sonos Beam Gen 2 e il top di gamma Sonos Arc.

Assumendo un approccio di design simile al Sonos Beam Gen 2, ma con alcune differenze chiave, il Sonos Ray è una soundbar compatta che presenta una parte posteriore angolata e una griglia per gli altoparlanti solo nella parte anteriore, permettendo di essere posizionata all'interno di un televisore, per esempio.

Ci sono quattro amplificatori digitali di classe D che compongono l'architettura acustica della soundbar, insieme a due midwoofer full-range, due tweeter e guide d'onda divise per proiettare il suono con una direzione in avanti e una verso l'esterno. C'è anche un sistema bass reflex per aiutare con le basse frequenze.

La connessione è via ottica piuttosto che HDMI, e non ci sono assistenti intelligenti a bordo del Sonos Ray o supporto Dolby Atmos, come il Beam 2 e Arc. Troverete i controlli touch sulla parte superiore del Ray come il Sonos Beam Gen 2 e Sonos Arc però, e si può ancora controllare il Sonos Arc con la voce tramite un altro altoparlante intelligente.

Molte delle caratteristiche che ci si aspetta da un altoparlante Sonos sono anche a bordo di Ray, compresa la compatibilità con oltre 100 servizi di streaming musicale e Trueplay per la sintonizzazione - che sarà importante se si posiziona il Ray in un supporto TV piuttosto che in alto.

Ci sono anche caratteristiche come Speech Enhancement e Night Sound, entrambe presenti sul Beam 2 e sull'Arc. Naturalmente, il Sonos Ray funziona con qualsiasi altro altoparlante Sonos che avete e può essere usato come un tradizionale altoparlante Sonos quando non migliora l'audio della vostra TV.

Il Sonos Ray sarà disponibile nelle opzioni di colore bianco e nero e costerà 279 sterline nel Regno Unito, 279 dollari negli Stati Uniti e 299 euro in Europa. Sarà disponibile dal 7 giugno.

Scritto da Britta O'Boyle.