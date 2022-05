Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le voci più recenti su Sonos suggeriscono che l'azienda audio premium sta per annunciare una soundbar"Ray" più accessibile, così come il proprio assistente vocale. Ora, una nuova fuga di notizie suggerisce che sono in arrivo anche nuovi colori dell'altoparlante Sonos Roam.

Il Roam, che è attualmente disponibile solo nei colori bianco o nero, potrebbe ricevere nuove colorazioni verdi, blu e arancioni. Un recente thread su Reddit ha rivelato che gli iscritti alla mailing list di Sonos hanno ricevuto un'email con un conto alla rovescia per l'11 maggio, e ha indicato alle persone un indirizzo web contenente "roamcolors".

L'email aveva anche un'immagine con il nome del file "Roam_Colors_Launch.png". Sommando il tutto, Sonos sembra sicuramente pronta a lanciare il Roam in nuovi colori. Infatti, i nuovi colori sono già trapelati online, grazie al rivenditore cileno MusicWorld. Tutte e tre le opzioni sono andate in diretta sul sito, ma non sono più attive.

I nomi ufficiali dei colori non sono ancora noti. Ognuno di essi avrà probabilmente lo stesso prezzo dell'attuale Sonos Roam, che costa 179$ / 179£ / 299$ AU.

Benvenuti alla PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022

Pocket-lint vi terrà informati se e quando i nuovi colori verranno lanciati - compresi eventuali dettagli sui loro prezzi e sulla disponibilità regionale.

Scritto da Maggie Tillman.