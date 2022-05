Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos ha già due soundbar nel suo portafoglio, tra cui il top di gamma Sonos Arc e il più economico, ma ancora molto capace, Sonos Beam. Ci sono voci su una nuova soundbar Sonos economica, che a quanto pare siederà sotto il Sonos Beam.

Indicato nelle fughe di notizie come Sonos Ray, ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sulla soundbar più economica di Sonos.

7 giugno 2022

Circa £250/$250

Il Sonos Ray dovrebbe essere lanciato il 7 giugno 2022 e mentre non c'è ancora alcuna conferma da parte della società stessa, questo sarebbe in linea con la solita strategia dell'azienda.

Sonos si è precedentemente impegnata a introdurre almeno due nuovi prodotti ogni anno solare. Finora nel 2022, l'azienda ha annunciato il Sonos Roam SL - che è un Sonos Roam senza microfoni - quindi alcuni altri prodotti importanti sono ancora attesi, tra cui le cuffie Sonos a lungo vociferate.

Insieme alla data di lancio vociferata, abbiamo anche un prezzo vociferato. Si dice che il Sonos Ray costerà circa 250 dollari negli Stati Uniti, che sarebbero circa 200 sterline - anche se è più probabile che sia anche intorno alle 250 sterline, dato che Sonos di solito prezza i suoi prodotti allo stesso modo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Per confronto, il Sonos Beam (Gen 2) costa £449/$449 e il Sonos Arc costa £899/$899 quindi il Ray sarebbe un po' più economico delle offerte attuali.

squirrel_widget_6115997

Colori bianco e nero

Parte posteriore angolata

Controlli capacitivi

Griglia dell'altoparlante solo sulla parte anteriore

Il design è un'area di cui sappiamo molto per il Sonos Ray grazie a una pletora di immagini trapelate. Le immagini di marketing della soundbar sono apparse per la prima volta accidentalmente sul rivenditore Ktronix prima di essere rimosse, anche se in seguito sono apparse su Twitter immagini a più alta risoluzione.

Le immagini mostrano un design che segue le orme di altri altoparlanti Sonos, soprattutto nel caso del Beam Gen 2. Sembra che il Ray sarà molto simile al Beam ma sarà angolato sul retro e avrà solo una griglia per gli altoparlanti nella parte anteriore. Il Beam Gen 2 ha una griglia dell'altoparlante che avvolge la parte posteriore della soundbar, suggerendo che l'array di altoparlanti all'interno sarà diverso nel Ray.

Un logo Sonos sembra essere centralizzato nella parte anteriore della griglia dell'altoparlante come Arc e Beam, e il Ray sembra anche avere piccoli piedi sotto, come offre il Sonos Arc. Le opzioni di colore sembrano essere bianco e nero, che è lo standard per i dispositivi Sonos.

In termini di controlli, il Sonos Ray sembra avere controlli simili al Sonos Beam Gen 2, che sono capacitivi. Le immagini mostrano un pulsante play/pausa e un pulsante su entrambi i lati, che probabilmente permetterà i controlli del volume e la possibilità di saltare la traccia e tornare alla traccia precedente quando si passa il dito, come offerto su Beam Gen 2 e Arc. Non sembra esserci un pulsante per il microfono.

Le immagini mostrano anche la parte posteriore del Ray, dove è presente un pulsante di accoppiamento, insieme a una porta ethernet, una porta di alimentazione e una porta ottica. Ci sono anche dei fori di montaggio sul retro ed è stato affermato che il Ray può essere montato orizzontalmente o verticalmente.

Due tweeter

Due woofer

Ottico

Non c'è una grande quantità di informazioni sulla composizione acustica del Sonos Ray attualmente, a parte il fatto che si dice che abbia un paio di tweeter e un paio di woofer.

Sappiamo dalle immagini che HDMI o HDMI eARC non sembra essere supportato, con l'ottica che sembra essere l'unica opzione di connessione. La vecchia Sonos Playbar usava solo l'ottica e mentre non è la connessione più desiderata in questi giorni, permette una più ampia compatibilità con le vecchie TV.

Come accennato in precedenza, c'è un pulsante di accoppiamento, che è il modo in cui si collega il Sonos Ray al vostro sistema Sonos, e c'è anche una porta ethernet, anche se si dovrebbe essere in grado di utilizzare il Ray in modalità wireless come Sonos crea una rete mesh tra gli altoparlanti.

Ci aspettiamo che il Sonos Ray suoni bene, come fanno tutti gli altoparlanti Sonos, ma per ora, questa è l'unica area su cui aspettiamo che le voci offrano qualche informazione in più.

squirrel_widget_3716149

Caratteristica tipica di Sonos

Trueplay

Possibilità di utilizzare una coppia di soundbar Ray come surround

Il Sonos Ray offrirà probabilmente molte delle stesse caratteristiche che si trovano sui diffusori Sonos esistenti, tra cui la compatibilità con più di 100 servizi di streaming musicale, Sonos Radio e, naturalmente, la capacità di lavorare in modo indipendente o all'interno di un gruppo di diffusori Sonos esistenti.

La bellezza delle soundbar Sonos è che migliorano l'audio della tua TV, ma quando non le usi per questo, sono un'eccellente aggiunta a un sistema Sonos come altoparlanti indipendenti. È anche possibile inviare l'audio della TV a tutti gli altri altoparlanti Sonos in casa quando si utilizza la soundbar per la TV.

Secondo alcune voci, sarà anche possibile utilizzare due soundbar Sonos Ray come altoparlanti surround per un'altra soundbar Sonos, come la Sono Beam Gen 2 o la Sonos Arc. Si sostiene che la coppia di soundbar Sonos Ray sarebbe in grado di ricevere e riprodurre audio surround Dolby Atmos quando viene utilizzato in questa configurazione, ma quando viene utilizzato come una soundbar da solo, supporta solo Dolby Digital, differenziandolo dal Beam Gen 2 e Arc.

Altre caratteristiche si dice che includano Trueplay - che avrebbe senso - così come qualcosa chiamato "dialogo cristallino" per spettacoli televisivi e film. C'è una funzione Speech Enhancement sul Sonos Beam Gen 1 e Gen 2, e sul Sonos Arc, quindi ci aspettiamo che questa sia la caratteristica a cui si riferisce.

Mentre il Ray non dovrebbe avere Google Assistant o Amazon Alexa integrati come il Beam Gen 1, Beam Gen 2 e Arc, ci si aspetta che supporti il controllo da un altro altoparlante intelligente, sia Sonos come il Sonos One, o una terza parte come l'Echo.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora su Sonos Ray.

@SnoopyTech ha pubblicato una serie di immagini della soundbar Sonos Ray, mostrando il dispositivo per intero.

IlSonos Ray è apparso sul rivenditore colombiano KTronix. Da allora è stato rimosso, ma sono stati rivelati alcuni dettagli.

Benvenuti alla PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 9 Maggio 2022

The Verge ha pubblicato un rapporto che conferma l'esistenza di una soundbar economica di Sonos, compreso il prezzo e la data di uscita.

Scritto da Britta O'Boyle.