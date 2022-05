Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos starebbe sviluppando una soundbar "economica" o accessibile che costa meno di 250 dollari. Ora, sono emersi ulteriori dettagli su questo dispositivo.

Come avvistato per la prima volta da The Verge, un annuncio di vendita al dettaglio ora rimosso sul negozio colombiano KTronix ha rivelato che la soundbar economica di Sonos sarà chiamata Sonos Ray. Sarà più compatta della Sono Beam Gen 2 da 25 pollici, misurando solo 22 pollici di lunghezza. (Sarà anche leggermente più alto e più sottile.) Le immagini mostrano che il Sonos Ray accetterà solo l'ingresso audio ottico. Non c'è supporto per HDMI o Dolby Atmos o anche microfoni per controlli vocali a bordo della soundbar.

Ma forse è per questo che sarà più economico.

La soundbar offre una coppia di tweeter e woofer, e sarà dotata di alcune caratteristiche Sonos. Per esempio, avrà la calibrazione Trueplay, che utilizzerà il vostro telefono o tablet per regolare la sintonizzazione del suono alla vostra stanza. Avrà anche "dialogo cristallino" per film e spettacoli televisivi, così come il supporto dell'assistente vocale in modo da poter utilizzare un altro altoparlante intelligente per controllare il raggio Sonos. The Verge ha detto che la soundbar può anche essere utilizzata per il suono surround quando è collegata ad altri altoparlanti Sonos.

Attualmente, Sonos dovrebbe lanciare Sonos Ray intorno a giugno 2022. Il prezzo colombiano è di circa 323 dollari, ma il prezzo statunitense dovrebbe essere inferiore a 250 dollari.

Scritto da Maggie Tillman.