Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos potrebbe annunciare una nuova soundbar, il cui nome in codice è Fury e conosciuta come modello S36, ma siederà sotto il Beam da 449 dollari e l'ammiraglia Arc da 899 dollari, secondo un nuovo rapporto.

Nel tentativo di competere con Vizio e altri concorrenti a basso costo, Sonos dovrebbe svelare un prodotto per circa 249 dollari, secondo The Verge. Potrebbe anche uscire il 7 giugno. Quando arriverà, sarà offerto sia in bianco che in nero. Sarà più compatto del Sonos Beam, ma vanterà meno driver e ometterà il Dolby Atmos. Avrà il suono surround Dolby Digital, però.

Mancheranno anche i microfoni incorporati per la funzionalità dell'assistente vocale, quindi Sonos probabilmente lancerà questa soundbar per la TV e la musica senza l'intelligenza o la potenza. Potrebbe anche non esserci una porta HDMI su questo prodotto.

Potete ancora renderlo un sistema 5.1 se possedete altri altoparlanti Sonos compatibili, tuttavia. Infatti, Sonos si aspetta di accoppiarlo con il Sonos Arc di fascia alta. A quanto pare ha anche creato un supporto a muro che permetterà al Fury di essere montato verticalmente. Può anche essere montato in orientamento orizzontale standard. Tenete a mente che Sonos non ha annunciato ufficialmente Fury, e che il nome cambierà senza dubbio prima del suo rilascio ufficiale.

Infine, The Verge ha detto che ci sono altri prodotti che rimangono in sviluppo presso Sonos, tra cui un subwoofer più piccolo ed economico e cuffie wireless.

Scritto da Maggie Tillman.