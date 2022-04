Come ascoltare BBC Radio su Sonos

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei un fan di BBC Radio, l'unico modo per ascoltare le stazioni nel Regno Unito sul tuo smartphone è attraverso il sito web BBC Sounds, o l'app BBC Sounds per Android o iOS.

Mentre BBC Radio era una volta disponibile attraverso TuneIn, il supporto è stato rimosso nel 2019. Per gli altoparlanti Google Home, le stazioni BBC degli utenti possono essere ascoltate tramite Chromecast o la tua voce, mentre gli utenti Amazon Echo possono utilizzare l'abilità BBC Alexa per accedere alle stazioni radio BBC.

Gli altoparlanti Sonos hanno mantenuto il supporto per le stazioni BBC Radio tramite TuneIn un po' più a lungo, ma quel supporto non è più con BBC Sounds ora l'unico modo per andare avanti. Non preoccupatevi però. BBC Sounds è disponibile sugli altoparlanti Sonos dopo che è stato aggiunto alla fine del 2021.

Qui come aggiungere BBC Sounds e ascoltare BBC Radio sul tuo sistema audio Sonos.

Sonos è compatibile con oltre 100 servizi musicali, BBC Sounds è uno di questi come abbiamo detto. È super facile aggiungere un servizio musicale ai tuoi altoparlanti Sonos e più servizi aggiungi, migliore sarà la tua esperienza.

Troverai tutte le stazioni radio della BBC, podcast e mix musicali su BBC Sounds. Puoi ascoltare dal vivo tutte le stazioni radio della BBC, recuperare o ascoltare i tuoi programmi preferiti della BBC, continuare ad ascoltare da dove hai lasciato su qualsiasi dispositivo e utilizzare la sezione My Sounds per vedere gli ultimi episodi dei tuoi programmi preferiti.

Potresti essere accolto da un pop up quando apri la tua app Sonos per un modo veloce per aggiungere BBC Sounds al tuo sistema. Se vedi apparire il pop up, tocca "Add to Sonos" e poi tocca di nuovo "Add to Sonos" e segui le istruzioni 7-15 qui sotto.

Se il pop up di BBC Sounds non appare per te, segui questi passi:

Apri l'applicazione Sonos Tocca l'ingranaggio Impostazioni nell'angolo in basso a destra Tocca Servizi e voce Scorri fino a 'Aggiungi un servizio'. Scorri verso il basso finché non vedi BBC Sounds nell'elenco Tocca "Aggiungi a Sonos". Tocca "Connetti a BBC Sounds". Tocca "Autorizza" per permettere a Sonos di usare il tuo account BBC Sounds Sarai reindirizzato alla pagina dell'account BBC Tocca "Continua". Accedi con il tuo account BBC o registrati se non ne hai uno Tocca "Apri" per tornare all'app Sonos dopo aver effettuato l'accesso Inserisci un nome per il tuo account BBC - questo verrà utilizzato solo se un altro account BBC viene aggiunto a Sonos Tocca "Fatto". Ecco fatto!

Sonos ha un sacco di funzioni, una delle quali è la capacità di impostare allarmi. Puoi scegliere di impostare un allarme su un altoparlante specifico o su un gruppo di altoparlanti e puoi scegliere con quale musica, podcast, playlist o suoneria vuoi essere svegliato.

Mentre non puoi scegliere un programma specifico di BBC Radio per svegliarti al mattino, puoi scegliere la tua stazione BBC Radio preferita per svegliarti - sarà solo dal vivo piuttosto che un programma di catch up.

Apri l'app Sonos Tocca Impostazioni nell'angolo in basso a destra Tocca su Sistema Scorri in basso fino a vedere Allarmi Tocca "Aggiungi allarme". Scegli l'ora in cui vuoi svegliarti Scegli l'altoparlante o gli altoparlanti attraverso i quali vuoi che l'allarme arrivi Poi vorrai toccare la sezione Musica Da qui, scorri fino a BBC Sounds Dovrai poi toccare su Listen Live Seleziona quale stazione BBC Radio vuoi che venga trasmessa per svegliarti al mattino

Abbiamo un sacco di consigli e trucchi Sonos nella nostra rubrica separata, quindi se vuoi ottenere il massimo dai tuoi altoparlanti Sonos, ti consigliamo di andare lì.

Scritto da Britta O'Boyle.