L'altoparlante Bluetooth Sonos Roam SL offre portabilità a un prezzo inferiore

(Pocket-lint) - Sonos ha annunciato una versione senza microfono del suo altoparlante Bluetooth super portatile in Sonos Roam SL.

Offrendo un design quasi identico (senza il pulsante del microfono) e quasi tutte le stesse caratteristiche dell'eccellente Sonos Roam , Roam SL abbandona il microfono e arriva a un prezzo più conveniente, simile a quello che offre Sonos One SL rispetto a Sonos Uno .

La mancanza di microfono significa che non avrai le funzionalità vocali di Google Assistant e Amazon Alexa , la sintonizzazione automatica Trueplay o la funzione Sonos Sound Swap lanciata su Roam, ma Roam SL passerà comunque automaticamente tra Wi-Fi e Bluetooth e si connetterà al resto del sistema Sonos.

Offrendo una resistenza all'acqua e alla polvere IP67 come l'originale Sonos Roam, Roam SL è in grado di gestire l'esterno senza problemi, che si tratti del giardino, della piscina o della spiaggia. Se hai già un Sonos Roam, puoi accoppiare in stereo un Roam SL o un altro Roam SL e fornirà anche tutte le consuete funzionalità Sonos quando connesso al Wi-Fi, come la compatibilità con oltre 100 servizi di streaming musicale .

In termini di qualità del suono, Sonos Roam SL offre gli stessi interni di Sonos Roam, che suona in modo eccellente per le sue dimensioni, quindi ci aspettiamo grandi cose anche da Roam SL.

Sonos Roam SL sarà disponibile per l'ordine dal 15 marzo per £ 159 nel Regno Unito. Può essere preordinato su Sonos.com dal 1 marzo 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.