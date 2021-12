Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sonos ha una delle offerte multi-room più potenti in circolazione. La sua gamma di altoparlanti non è solo abbondante, con diverse combinazioni possibili, ma la piattaforma che controlla tutto è una delle migliori in circolazione.

Se hai optato per Sonos rispetto ai suoi concorrenti, di cui ce ne sono diversi , sei nel posto giusto. Questa funzione ti consente di ottenere il massimo dal tuo sistema Sonos.

Alcuni di questi suggerimenti e trucchi potresti già conoscere, ma ce ne saranno sicuramente alcuni che non li conosci e tutto ciò che ti consente di ascoltare la tua musica preferita più facilmente è un bonus nel nostro libro.

Puoi attivare i popup di rilevamento automatico per consentire la visualizzazione automatica delle schede di configurazione nella parte inferiore del display dello smartphone quando vengono trovati nuovi prodotti Sonos nelle vicinanze.

Tocca la scheda Impostazioni nell'angolo in basso a destra dell'app > Preferenze app > Attiva (iOS) o seleziona (Android) Consenti messaggi popup.

Hai acquistato un nuovo altoparlante Sonos e vuoi aggiungerlo al tuo sistema esistente? Questo è facile. Tocca la scheda Impostazioni nell'angolo in basso a destra dell'app > Sistema > Aggiungi prodotto e segui le istruzioni.

Se la tua rete Wi-Fi non è la più forte e ha un paio di punti deboli, potresti esserti comprato un Boost per ottenere un segnale in una stanza particolare. Per aggiungere un Boost, vai alla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app> Sistema> Aggiungi prodotto.

Sonos offre una funzione chiamata Trueplay che sintonizzerà i tuoi altoparlanti in base all'ambiente circostante, anche se si trovano in un armadio. Per assicurarti di ottenere il miglior suono da ogni altoparlante del tuo sistema Sonos, vai alla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Sistema > Seleziona stanza > Trueplay > Sintonizzazione Trueplay > Segui le istruzioni.



Assicurati di sintonizzare tutti gli altoparlanti del tuo sistema e di risintonizzarli se li sposti. Vale anche la pena notare che questa funzione funzionerà solo su dispositivi iOS, quindi dovrai procurarti un dispositivo iOS per eseguire Trueplay. Se possiedi Sonos Move o Sonos Roam , non devi fare nulla poiché hanno la sintonizzazione Trueplay automatica.

Tutto su quel basso, quel basso, niente alti? Nessun problema, puoi regolare le impostazioni EQ per ogni altoparlante Sonos che hai configurato. Per fare ciò, vai alla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app> Sistema> Seleziona stanza> EQ.

Da qui, dovrai far scorrere le barre in base alle tue preferenze. Puoi anche regolare le preferenze EQ dalla schermata In riproduzione. Per fare ciò, tocca l'icona del volume accanto al dispositivo di scorrimento in basso, quindi tocca le icone del dispositivo di scorrimento a destra del dispositivo di scorrimento del volume per ogni stanza per regolare le impostazioni EQ.

Hai trasformato il tuo ufficio in una camera da letto o hai spostato Sonos One in bagno? Va bene perché cambiare i nomi delle stanze in Sonos è semplice. Fare clic sulla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Sistema > Seleziona stanza > Nome.

Se vuoi assicurarti che i tuoi altoparlanti Sonos non superino un certo volume, puoi farlo nell'app in modo semplice e piacevole.

Tocca la scheda Impostazioni in basso a destra nell'app > Sistema > Seleziona stanza > Limite volume.

Puoi combinare due degli stessi altoparlanti Sonos insieme nella stessa stanza, al fine di creare altoparlanti sinistro e destro di una coppia stereo. Che si tratti di due Sonos One, Sonos One SL , Play:1 , Sonos Move, Sonos Roam, Play:3 , Play:5 o Sonos Five, è possibile accedere all'impostazione della coppia stereo tramite Impostazioni stanza. Puoi anche creare una coppia stereo da Sonos One e Sonos One SL.

Fai clic sulla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Sistema > Seleziona la stanza con l'altoparlante in cui desideri creare una coppia stereo > Crea coppia stereo > Segui le istruzioni. Devi avere a disposizione due dello stesso altoparlante Sonos o un Sonos One e Sonos One SL.

Investire in Sonos non significa che il tuo sistema Hi-Fi esistente debba diventare ridondante. Sonos Port ha uscite audio digitali analogiche, ottiche e coassiali, oltre a un line-in, che ti consente di collegare qualsiasi dispositivo desideri, da un giradischi a un DAC.

C'è anche Sonos Amp disponibile nella gamma Sonos, che fornisce un aggiornamento in streaming per i tuoi altoparlanti stand-alone preferiti.

Hai un disco preferito che vuoi riprodurre sul tuo sistema Sonos? Nessun problema.

Collega l'uscita audio del tuo giradischi alla porta di ingresso linea di Play:5 o Sonos Five o ai jack di ingresso audio su una porta Sonos o su Sonos Amp > Vai a Sfoglia > Ingresso linea > Seleziona la tua sorgente. Puoi anche trovare le impostazioni Line-In nella scheda Impostazioni dell'app Sonos > Sistema > Stanza con Play:5 o Cinque altoparlanti > Scorri verso il basso fino a Opzioni Line-In.

Avrai bisogno delle informazioni del tuo account Sonos se desideri controllare il tuo sistema Sonos con la tua voce (maggiori informazioni più avanti). È anche utile sapere dove trovarlo nel caso ne avessi bisogno.

Tocca la scheda Impostazioni in basso a destra nell'app > Sistema > Informazioni sul mio sistema.

Sonos fornisce aggiornamenti software regolari, alcuni dei quali sono piccoli, altri più significativi, come la compatibilità con Spotify Connect e la possibilità di controllare i tuoi altoparlanti Sonos con la tua voce utilizzando Alexa di Amazon o controllarlo con la tua voce tramite Google Assistant . L'esecuzione del software più recente significa che otterrai la migliore esperienza dai tuoi altoparlanti Sonos, quindi è una buona idea impostare il sistema per controllare automaticamente gli aggiornamenti.

Fare clic sulla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Sistema > Aggiornamenti di sistema > Attiva (iOS) / spunta la casella (Android) Aggiorna automaticamente. Puoi anche scegliere quando vuoi che l'aggiornamento abbia luogo. Le tue opzioni comprendono Mattina, Pomeriggio, Sera e Pernottamento.

Dal lancio del software di sistema Sonos S2 (chiamato solo Sonos negli app store), sono disponibili due app Sonos Controller. La versione precedente ora si chiama Sonos S1 ed è per le persone che desiderano conservare alcuni kit legacy come parte della loro configurazione. Puoi scoprire quale kit non funzionerà con Sonos S2 qui .

Il software S1 non riceve nuove funzionalità, ma viene aggiornato con aggiornamenti di sicurezza, se necessario. Se non possiedi nessuno dei dispositivi legacy, ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a S2.

Per eseguire l'aggiornamento a Sonos S2, è necessario installare l'app separatamente, eseguirla e aggiornerà tutto l'hardware e trasferirà automaticamente le impostazioni. Quindi puoi eliminare l'app precedente.

Sonos preimposta la migliore compressione audio per il lettore Line-In e Sonos Dock, ma può essere sovrascritto per non essere compresso o compresso. Per fare ciò, vai alla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app> Sistema> Scorri verso il basso fino a Compressione audio> Seleziona l'impostazione desiderata.

Se hai un altoparlante Sonos sul comodino o nella tua camera da letto e hai scelto di riprodurre musica per addormentarti, potresti non volere che la luce LED si accenda.

Per disattivarlo, fai clic sulla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Sistema > Seleziona la stanza in cui desideri spegnere la luce dell'altoparlante > Scorri verso il basso per disattivare la spia di stato (iOS) / deseleziona la spia di stato (Android).

Se disponi di un altoparlante Sonos con controlli touch, come Playbase, Beam, Play:5 di seconda generazione, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five o Sonos Arc, puoi disattivare i relativi controlli touch.

Fai clic sulla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Sistema > Seleziona la stanza con l'altoparlante per cui desideri disattivare i controlli touch > Disattiva i controlli touch (iOS) / Deseleziona i controlli touch dell'altoparlante (Android).

Il pulsante di riproduzione/pausa sull'altoparlante Sonos non si limita a riprodurre e mettere in pausa i brani. Toccalo due volte e sarai in grado di passare alla traccia successiva, senza aprire l'app.

Se disponi di Sonos Play:5 di seconda generazione, Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five o Sonos Arc, scorrendo verso sinistra si riprodurrà la traccia precedente, mentre scorrendo verso destra si passerà al il prossimo. Per Sonos Roam, una doppia pressione del pulsante Riproduci/Pausa salterà una traccia e una tripla pressione tornerà alla traccia precedente.

Una pressione del pulsante di riproduzione/pausa disattiverà l'altoparlante su cui lo stai premendo in modo da poter rispondere a una telefonata nel tuo ufficio, ma continuare ad ascoltare la musica nel tuo soggiorno, ad esempio.

Per quelli di voi con Sonos Five, Play:5 di seconda generazione, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move e bambini o gatti a cui piace toccarlo o arrampicarsi sui controlli, è possibile disattivare il funzionalità di scorrimento.

Per fare ciò, tieni premuto il pulsante di associazione per 10 secondi quando l'altoparlante è completamente avviato per disabilitare l'interfaccia di scorrimento. Quindi lo premerai una volta per lasciarlo in quello stato.

Per ottenere il controllo del volume Sonos sul tuo dispositivo Android, tocca i tre punti in basso a destra > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Consenti il controllo del volume nella schermata principale.

Per ottenere il controllo del volume Sonos sul tuo dispositivo iOS, tocca Impostazioni > Preferenze app > Attiva controlli blocco schermo.

Per quelli con un iPhone 6S o successivo, o un iPhone XR o successivo, l'app Sonos funziona rispettivamente con 3D Touch e Haptic Touch , che presentano entrambi un menu di scelta rapida quando si preme a lungo sull'app Sonos.

Una pressione prolungata sull'icona dell'app Sonos ti consentirà di mettere in pausa o riprodurre la traccia più recente che stavi ascoltando senza prima aprire l'app. Potrai anche avviare Preferiti o Cerca.

In passato, gli altoparlanti Sonos dovevano essere controllati tramite l'app Sonos e basta, ma un aggiornamento software ha introdotto la possibilità di controllare gli altoparlanti direttamente tramite Spotify, se si dispone di un abbonamento Premium.

Segui le istruzioni nella nostra funzione separata per impostare tutto. Una volta ordinati, vedrai i tuoi altoparlanti Sonos elencati nella scheda Dispositivi disponibili di Spotify.

Come controllare Sonos tramite Spotify

Sonos supporta AirPlay 2 su Beam, One, Playbase, Play:5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Roam, Sonos Five e Sonos Arc, ma se disponi di almeno uno di questi altoparlanti, puoi eseguire lo streaming su altoparlanti Sonos più vecchi tramite esso.

Per riprodurre in streaming le tue app preferite, YouTube, Netflix, Podcast o Apple Music tramite AirPlay 2 sugli altoparlanti Sonos, segui i passaggi seguenti.

Inizia a riprodurre il contenuto che desideri trasmettere in streaming> Scorri verso l'alto dalla parte inferiore del tuo dispositivo iOS per avviare il Centro di controllo o scorri verso il basso dall'alto a destra se hai un iPhone Face ID> Tocca e tieni premuta la scheda audio in alto a destra- nell'angolo della mano per scegliere con quale altoparlante desideri riprodurre.

Come accennato in precedenza, AirPlay è supportato solo sui nuovi altoparlanti Sonos, ma se ne possiedi uno, puoi utilizzarlo per lo streaming su altoparlanti Sonos meno recenti.

Avvia la riproduzione di contenuti da Airplay su un altoparlante Sonos compatibile > Apri l'app Sonos > tocca Sistemi > Raggruppa altoparlanti non compatibili con l'altoparlante compatibile con AirPlay.

Per farlo automaticamente, vai alla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app Sonos > Sistema > Airplay > Attiva gruppo altoparlanti non Airplay.

Sonos Arc e Sonos Beam 2 dovrebbero rilevare automaticamente un segnale audio Dolby Atmos, tramite HDMI ARC o eARC quando sono collegati a una TV che lo supporta.

Se il contenuto sorgente ha una colonna sonora Dolby Atmos , ad esempio Blu-ray 4K o Netflix supportato, Amazon Prime Video, Apple TV+ o spettacolo Disney+, vedrai apparire l'icona Dolby Atmos sulla schermata di riproduzione nell'app Sonos. Se non viene visualizzato nell'app, non sta ricevendo una traccia Dolby Atmos.

È possibile controllare il tuo sistema Sonos con la tua voce utilizzando Alexa, se disponi di Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam, Sonos Arc o Amazon Echo , Echo Dot o un altro dispositivo abilitato per Alexa .

Segui le istruzioni più approfondite nella nostra funzione separata e sarai in grado di chiedere ad Alexa di iniziare a riprodurre musica sui tuoi altoparlanti Sonos o seguire le istruzioni rapide di seguito per quelli con un dispositivo Amazon Echo o un dispositivo abilitato per Alexa.

Configura il tuo dispositivo Amazon Alexa > Inserisci le informazioni del tuo account Sonos > Apri l'app Alexa > tocca Abilità > Seleziona Abilità Sonos > Abilita.

Sonos One , Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam e Sonos Arc, hanno tutti Alexa integrato per il controllo vocale istantaneo, oltre al controllo vocale degli altoparlanti Sonos esistenti.

Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam e Sonos Arc non hanno solo il supporto per Alexa, ma hanno anche il supporto per Google Assistant integrato.

Come con un dispositivo Amazon Echo, sarai in grado di controllare i tuoi altoparlanti Sonos anche tramite un dispositivo abilitato per l'Assistente Google, come Nest Audio o Nest Mini .

Puoi chiedere a Siri di controllare Apple Music anche sui tuoi altoparlanti Sonos, supponendo che tu abbia un abbonamento a Apple Music , un dispositivo iOS e altoparlanti Sonos compatibili con AirPlay 2.

Prendi il tuo iPhone, iPad o Apple TV e dì "Ehi Siri, riproduci [inserisci richiesta musica] [inserisci nome stanza]", ad esempio "Ehi Siri, riproduci Ed Sheeran ovunque".

Dovrai aggiungere il tuo altoparlante Sonos compatibile con AirPlay 2 (vedi sopra) all'app Apple Home. Per fare ciò, apri l'app Home e tocca Aggiungi accessorio > Scegli Non ho un codice o Impossibile eseguire la scansione > Tocca l'altoparlante che desideri aggiungere > Fatto.

Se disponi di un altoparlante Sonos con controllo vocale, quindi Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam o Sonos Arc, puoi attivare e disattivare il microfono. Se la spia è accesa, il microfono è acceso e in ascolto, consentendoti di utilizzare il controllo vocale. Se la spia è spenta, il microfono è spento e non potrai utilizzare Alexa o Google Assistant.

Per attivare o disattivare il microfono, tocca o premilo sull'altoparlante.

Sonos ti consente di impostare il controllo genitori per limitare i contenuti espliciti. Al momento è disponibile solo per Amazon Music e Apple Music, ma senza dubbio si estenderà ad altri servizi alla fine.

Tocca la scheda Impostazioni in basso a destra nell'app Sonos > Sistema > Parental Control > Filtra contenuto esplicito > Digita la password dell'account Sonos per attivarla o disattivarla.

Il mio Sonos è perfetto per le playlist che ami ascoltare sempre. L'aggiunta dei tuoi preferiti a Il mio Sonos li rende molto più accessibili, richiedendo solo un rapido tocco nella parte inferiore sinistra dell'app. Una volta aggiunti, non è necessario cercarli o aprire il servizio di streaming musicale scelto per trovarli. Funziona con playlist, canzoni, stazioni radio, band e artisti.

Per aggiungere una playlist a My Sonos, tocca la rispettiva playlist > Fai clic sui tre puntini in alto a destra > Aggiungi playlist a My Sonos.

Proprio come l'aggiunta di una playlist, l'aggiunta di un brano a Il mio Sonos lo rende più facile da trovare. Trova il brano che stai cercando > Fai clic sui tre punti in alto a destra > Fai clic sui tre punti a destra del titolo del brano > Aggiungi brano a Il mio Sonos.

Se vuoi modificare l'ordine di ciò che appare nella scheda Il mio Sonos, questo è semplice e veloce.

Vai a Il mio Sonos > Fai clic su Modifica in alto a destra. Da qui puoi premere a lungo per riorganizzare l'ordine in cui vengono visualizzati gli elementi, ad esempio lo spostamento delle playlist Sonos in alto e toccando ciascuna categoria ti consentirà anche di eliminare elementi dalle rispettive categorie. Assicurati di premere Fine in alto a destra quando hai finito.

Sonos Playlist funziona in modo simile a My Sonos, ma è tutta una questione di playlist, che le rende piacevoli e accessibili. Per aggiungere una playlist alle playlist Sonos, trova la playlist che desideri aggiungere > tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra > Aggiungi a playlist Sonos.

La sezione Playlist Sonos non solo ti consentirà di aggiungere playlist curate, ma anche di crearne di tue. Fare clic su Il mio Sonos in basso a sinistra dell'app > Fare clic su modifica in alto a destra > Fare clic su Playlist > Fare clic su Nuova playlist in basso > Nome playlist.

Apparirà quindi nella sezione Playlist Sonos della scheda My Sonos pronto per l'aggiunta di brani.

Aggiungere un brano a una playlist Sonos che hai creato o a una playlist creata da qualcun altro ma aggiunta alla sezione Playlist Sonos è facile. Trova il brano > tocca i tre puntini > Aggiungi a playlist Sonos > seleziona la playlist a cui desideri aggiungerlo.

Potresti aver apprezzato molto una playlist qualche mese fa, ma ora ogni canzone al suo interno ti fa impazzire. Nessun problema. Tocca la scheda Il mio Sonos in basso a sinistra dell'app > scorri verso il basso fino a Playlist Sonos > tocca il titolo della playlist > tocca la playlist che desideri modificare > fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra > Modifica playlist. Da qui puoi eliminare i brani o riordinarli.

Il mio Sonos mostrerà anche la tua cronologia musicale, se lo permetti. Riprodotto di recente, se attivato, ti consentirà di accedere rapidamente alla musica che hai riprodotto di recente nella sezione Il mio Sonos dell'app.

Fai clic su Il mio Sonos in basso a sinistra > Scorri fino a Riprodotti di recente > Attiva.

Potresti aver interpretato Ed Sheeran a ripetizione negli ultimi due mesi e ora sei stufo di lui, quindi non vuoi vederlo apparire nella sezione Giocati di recente di My Sonos. Nessun problema.

Fare clic su Il mio Sonos > toccare l'intestazione Riprodotti di recente > fare clic su Modifica in alto a destra > Elimina i brani che non si desidera visualizzare o premere Cancella tutto in basso.

La coda è per quei giorni in cui desideri una selezione di brani casuali piuttosto che selezionare un album o una playlist specifica che tu o qualcun altro hai già creato.

Tocca la scheda Cerca nella parte inferiore dell'app > Seleziona Brani nella barra in alto > Digita il titolo di qualsiasi brano nella barra di ricerca > Tocca i tre punti a destra del titolo del brano una volta trovato > Aggiungi alla fine della coda.

Se desideri modificare la coda o vedere quali brani hai aggiunto alla coda, dovrai accedere alla scheda Sistemi in basso al centro dell'app. Da qui, espandi la sezione in riproduzione in basso e tocca le due righe accanto al nome della stanza in alto. Puoi quindi cancellare, modificare o salvare la coda toccando la rispettiva opzione nella parte inferiore dello schermo.

Modifica ti consentirà di trascinare e rilasciare i brani nell'ordine desiderato, mentre Salva ti consentirà di salvare la coda come playlist e dargli un nome. Apparirà sotto Sonos Playlist in modo che tu possa trovarlo facilmente la prossima volta che desideri quel mix casuale.

L'idea di un sistema multi-room è di consentire di riprodurre musica in più stanze. Per raggruppare gli altoparlanti o separarli, tocca la scheda Sistemi nella parte inferiore dell'app > I tuoi altoparlanti Sonos appariranno in un elenco > Fai clic sul simbolo quadrato con la freccia in alto a destra della scheda Stanza di qualsiasi altoparlante tu desidera raggruppare > Seleziona o deseleziona vari oratori > Fatto. Quelli selezionati suoneranno la stessa musica.

È anche possibile raggruppare le stanze con un tocco. Per fare ciò, tieni premuto il pulsante di riproduzione su qualsiasi altoparlante Sonos per raggrupparlo con una stanza che è già in riproduzione. Se viene riprodotta musica diversa in stanze diverse, tieni premuto play sull'altoparlante che desideri raggruppare finché non senti il suono che desideri.

Per riprodurre musica diversa su diversi altoparlanti Sonos, devi solo selezionare ciò che vuoi che ogni altoparlante riproduca e raggruppare gli altoparlanti che vuoi riprodurre insieme la stessa musica. Una volta raggruppati, è possibile selezionare ciò che si desidera riprodurre da ciascun gruppo di altoparlanti o da un singolo altoparlante.

Come accennato in precedenza, è possibile accedere agli altoparlanti toccando la scheda Sistemi nella parte inferiore dell'app. Da qui puoi raggrupparli o separarli.

Sonos Roam ha una funzione chiamata Sound Swap che ti consente di tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa sul Roam quando sei in Wi-Fi - per circa cinque secondi - per inviare la sua musica allo speaker Sonos più vicino.

Puoi leggere di più su Sound Swap e su come funziona , nonché su quali altoparlanti Sonos sono compatibili nella nostra funzione separata.

Sonos supporta oltre 100 servizi musicali, dai soliti sospetti come Spotify , Apple Music e Amazon Music, ai servizi meno conosciuti. Vale la pena aggiungere tutti i servizi a cui sei abbonato se desideri la migliore esperienza possibile.

Per aggiungere un servizio musicale, vai alla scheda Impostazioni in basso a destra dell'app > Servizi e voce > tocca Aggiungi un servizio in Musica e contenuto > tocca il rispettivo servizio musicale dall'elenco o cerca utilizzando l'icona di ricerca in alto a destra > Aggiungi a Sonos > Accedi.

Cercare un brano, un album, un artista, una stazione radio, un podcast, un compositore o persino un genere su Sonos è davvero facile. Utilizzando la funzione di ricerca all'interno dell'app Sonos, cercherai tutti i servizi musicali a cui hai effettuato l'accesso, consentendoti di riprodurre tutto ciò che hai trovato con solo un paio di clic in più.

Vai alla scheda Sfoglia nella parte inferiore dell'app per cercare attraverso un servizio musicale specifico a cui hai effettuato l'accesso o apri la scheda Cerca, anche nella parte inferiore dell'app, e inizia a digitare nella barra di ricerca in alto, assicurandoti di aver selezionato il tipo di musica che stai cercando, ad esempio brano o album.

Vuoi assicurarti che la tua casa o il tuo ufficio non siano mai silenziosi? Puoi attivare la funzione Crossfade durante l'ascolto di un album, consentendo a una canzone di Beyonce di fondersi direttamente nella successiva. Per fare ciò, tocca i tre punti a destra del titolo del brano nella schermata In riproduzione > Attiva/disattiva dissolvenza incrociata.

Vuoi svegliarti con la tua canzone preferita, far accendere la tua Playbar, Beam, Playbase o Arc all'inizio di una partita in modo da non perdere il calcio d'inizio o suonare qualche canzone a metà giornata per stimolare il tuo animale domestico? Tocca la scheda Impostazioni in basso a destra nell'app Sonos > Sistema > Sveglie > Aggiungi sveglia > Imposta ora, stanza, musica, frequenza e volume > Salva.

Puoi scegliere per quanto tempo vuoi che la sveglia suoni e attivare o disattivare Posticipa avvisi in Opzioni. È anche possibile inviare le impostazioni della sveglia ad altri altoparlanti Sonos in altre stanze toccando la stanza e selezionando o selezionando Includi stanze raggruppate. È possibile impostare diversi allarmi anche per ogni altoparlante Sonos di casa.

Se imposti un allarme tramite comando vocale, lo troverai nell'app Alexa o Google Assistant anziché nell'app Sonos.

Se ti piace addormentarti con la musica, puoi fare in modo che il tuo altoparlante Sonos ti riproduca una ninna nanna o la tua versione di una ninna nanna. Scegli l'album, il brano o la stazione su cui vuoi addormentarti e apri la schermata In riproduzione, che è quella con la copertina dell'album e il controllo del volume.

Successivamente, tocca i tre punti> Seleziona Sleep Timer> Scegli la durata. Hai la possibilità di 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 1 ora o 2 ore.

Sonos Radio è gratuito su Sonos (a meno che tu non opti per la versione HD), ma non è utile solo per ascoltare la tua stazione radio preferita. Potresti usarlo per sostituire i commentatori TV con la tua squadra di commentatori radiofonici preferita, ad esempio.

Tocca la scheda Sfoglia nella parte inferiore dell'app > Sonos Radio > Seleziona categoria o cerca la stazione desiderata. Non aver paura di provare nuove stazioni, dopo tutto è gratis.

Se hai una Playbar, Arc, Beam, Beam 2 o Playbase, c'è una funzione chiamata Speech Enhancement che aumenterà il suono delle voci, assicurandoti di ascoltare commentatori o attori e attrici nei film.

Tocca la scheda Sistemi > Tocca la stanza con il tuo altoparlante home theater Sonos in > Tocca l'icona quadrata del discorso e rendila bianca per attivare Speech Enhancement.

Questo è un altro per quelli di voi con PlayBar, Arc, Beam, Beam 2 o Playbase. L'attivazione di Night Sound migliorerà i suoni bassi e sopprimerà i suoni più forti per assicurarti che non ci siano vicini che bussano alla tua porta chiedendoti di abbassare il volume.

Tocca la scheda Sistemi > Tocca la stanza con il tuo altoparlante home theater Sonos in > Tocca l'icona della luna e rendila bianca per attivare Night Sound.

Vuoi ascoltare la cronaca del calcio dal bagno o far suonare MTV in tutta la casa? Se disponi di una Playbar, Beam, Beam 2, Arc o Playbase, raggruppalo con gli altri altoparlanti Sonos della tua casa in cui desideri ascoltare ciò che viene riprodotto sulla tua TV.

Apri la scheda Sistemi nella parte inferiore dell'app > tocca Gruppo nella stanza in cui si trova la tua Playbar, Arc, Beam, Beam 2 o Playbase > Seleziona gli altoparlanti che desideri collegare ad essa.

Ami i tuoi amici ma odi i loro gusti musicali? Nessun problema, riproduci semplicemente la tua buona musica attraverso gli altoparlanti Sonos. Dovrai accedere al loro Wi-Fi, ma una volta acceso, apri l'app Sonos e aggiungi i brani che ami alla loro coda.

Diciamo favola della buonanotte, ma potrebbe essere qualsiasi messaggio registrato da familiari, amici o persone care con cui vuoi riempire la tua casa. Chiedi al registratore di inviarti il file MP3, sincronizzalo con la tua libreria musicale e sarai in grado di riprodurlo utilizzando la funzione Su questo iPhone/dispositivo.

Se vuoi sapere quanto spesso ascolti Taylor Swift o Fleetwood Mac, iscriverti a Last.fm online è il modo per scoprirlo. Accedi a Last.fm dall'app Sonos e ti mostrerà le tue abitudini di ascolto.

Se desideri testare le ultime funzionalità prima che vengano avviate correttamente, puoi iscriverti al programma beta per provare il software pre-release. Per partecipare, vai ai tre punti in basso a destra dell'app > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Programma beta > Partecipa al programma Beta.