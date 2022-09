Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In occasione della fiera tecnologica IFA di Berlino, Sennheiser ha annunciato la Ambeo Soundbar Plus, un'alternativa più economica e "più compatta" all'originale - ed eccellente - Ambeo Soundbar lanciata nel 2019.

Il modello originale è stato ribattezzato Ambeo Soundbar Max, distinguendosi come la più grande delle due opzioni nel portafoglio di soundbar di Sennheiser, mentre il modello Plus rivendica di essere la "prima soundbar 7.1.4 standalone al mondo".

Sennheiser afferma che l'Ambeo Soundbar Plus offrirà l'autocalibrazione per "leggere le proprietà acustiche di una stanza e quindi posizionare sette diffusori virtuali intorno all'ascoltatore, più altri quattro in alto".

L'azienda afferma inoltre che potrete sperimentare "la profondità, l'impatto e la spaziosità di una sala cinematografica a casa vostra, senza dover ricorrere a cavi aggiuntivi o a diffusori satellitari".

Ambeo Soundbar Plus supporta Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio e MPEG-H Audio e, come Ambeo Soundbar Max, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Tidal Connect. È inoltre dotata di Chromecast integrato per Google Assistant e Alexa.

Sennheiser ha annunciato anche l'Ambeo Sub, insieme alla Ambeo Soundbar Plus, un subwoofer indipendente che offre un woofer da 8 pollici con un amplificatore di classe D da 350 W. Si dice che offra una risposta in frequenza fino a 27Hz e che sarà possibile collegare fino a quattro Ambeo Sub in un'unica configurazione.

La Soundbar Ambeo Plus di Sennheiser costerà 1299 sterline nel Regno Unito e 1499,95 dollari negli Stati Uniti, mentre l'Ambeo Sub costerà 599 sterline nel Regno Unito e 699,95 dollari negli Stati Uniti. Entrambi sono già disponibili per il pre-ordine e arriveranno nei negozi il 22 settembre.

Scritto da Britta O'Boyle.