Sennheiser progetta una soundbar Ambeo più economica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La soluzione home theater a scatola singola di Sennheiser, l'Ambeo , ci ha impressionato seriamente quando l'abbiamo ascoltata per la prima volta alcuni anni fa.

Sfortunatamente, con un prezzo di circa $ 2.500, è un acquisto irrealistico per molte persone.

Rispetto ai modelli Dolby Atmos simili della concorrenza del marchio, l'Amneo quasi raddoppia il prezzo.

In un evento questa settimana, Sennheiser ha detto a Engadget che le nuove soundbar Ambeo più economiche dovrebbero essere lanciate entro la fine dell'anno.

"Il nostro piano in futuro è di portare questa tecnologia in quei punti di prezzo in cui la concorrenza sta giocando", ha affermato Stefan Krämer, direttore della gestione del portafoglio di Sennheiser.

Ha aggiunto che dovremmo "aspettarci un'esperienza molto simile" all'Amneo 2019 da questi nuovi modelli.

Una soundbar Ambeo a un prezzo più vicino a $ 1.000 è un'aggiunta gradita nel nostro libro.

La società ha anche affermato che sta lavorando alla terza generazione di auricolari Momentum True Wireless .

Sebbene non siano state condivise molte informazioni, il rapporto ha raccolto che il nuovo modello debutterà il mese prossimo, quindi i fan della serie Momentum dovrebbero tenere d'occhio.

Le nuove gemme Momentum presenteranno un design rinnovato e "ANC di livello successivo" insieme a fantastiche prestazioni audio.

Abbiamo amato l' ultima generazione e quindi abbiamo grandi speranze anche per la nuova generazione.

Scritto da Luke Baker.