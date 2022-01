Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il secondo tentativo di Samsung di affrontare Apple HomePod, Nest Audio e Amazon Echo sembra essere vicino al lancio.

Il presunto Samsung Galaxy Home Mini 2 è apparso sul sito Web di certificazione Bluetooth SIG, una necessità per il rilascio di un prodotto abilitato Bluetooth.

È stato individuato con la denominazione SM-V320. L'elenco rivela che trasporterà la connettività Bluetooth 5.2.

Ciò arriva dopo che il leaker online Max Jambor ha rivelato che il Galaxy Home Mini 2 è entrato in piena produzione . Ha anche indicato che sarà annunciato "presto".

Con Samsung che conferma il suo prossimo evento di lancio Unpacked per il 9 febbraio 2022, ci sono tutte le possibilità che il nuovo altoparlante intelligente possa essere presentato insieme alla serie Galaxy S22 di smartphone di punta. Potrebbe anche essere regalato come incentivo per i preordini, proprio come il dispositivo di prima generazione.

Si spera, tuttavia, che quest'ultima iterazione venga rilasciata a livello globale poiché il primo Galaxy Home Mini era limitato alla patria di Samsung, la Corea .

Poco altro si sa ancora del nuovo oratore. È probabile che utilizzi l'assistente vocale di Samsung, Bixby, ma potrebbe anche offrire alternative, come Alexa di Amazon e Google Assistant.

I migliori altoparlanti per i giocatori PC 2022: tutto il suono e l'illuminazione RGB di cui potresti aver bisogno Di Adrian Willings · 10 dicembre 2020 Se non sei un fan delle cuffie da gioco e vuoi riempire la tua stanza con i suoni di spari, rombi di motori e altro, allora abbiamo quello che fa per

Probabilmente ne scopriremo di più nelle settimane precedenti a Unpacked. Potrai guardarlo proprio qui su Pocket-lint.

Scritto da Rik Henderson.