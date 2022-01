Samsung Galaxy Home Mini 2 "iniziata la produzione"

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Samsung ha avviato la produzione del suo secondo altoparlante intelligente e, si spera, questa volta sarà disponibile al pubblico.

Il Samsung Galaxy Home Mini 2 sarà il secondo boccone della ciliegina per il produttore coreano, che ha rilasciato il suo ultimo modello solo in Corea e non ai consumatori a livello globale.

Al momento si sa poco, ma il leaker online Max Jambor afferma che "non è troppo lontano". Un suo tweet di follow-up afferma anche che è in produzione.

In altre parole: la produzione è iniziata. https://t.co/0MpGv7qez4 — Max Jambor (@MaxJmb) 12 gennaio 2022

Samsung desidera da tempo far parte del messaggio degli altoparlanti intelligenti, con il suo rivale alimentato da Bixby per l'Apple HomePod, Nest Audio di Google e Amazon Echo.

Tuttavia, mentre si parlava molto del fatto che il Galaxy Home Mini originale fosse universalmente disponibile, non è mai successo per un motivo o per l'altro.

Considerando che un nuovo evento Unpacked è imminente - pensato per l'8 febbraio 2022 - potremmo finalmente vedere il lancio dell'ultima iterazione lì. Ad essere onesti però, lo diciamo da un po' e anche se non dubitiamo delle ambizioni di Samsung, non ci scommetteremmo ancora la casa.

Né scommettiamo che non verrà fornito con Alexa e/o Google Assistant se lo fa.

Scritto da Rik Henderson.