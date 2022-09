Roku Wireless Bass e il nuovo Express per il 2022 entrano a far parte della gamma

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Roku ha annunciato un paio di nuovi prodotti per il mercato statunitense: un subwoofer wireless da abbinare al suo Streambar e una nuova versione del dispositivo di streaming Express.

Il Roku Express 2022 è dotato di un paio di nuove caratteristiche rispetto al suo predecessore. È ora dotato di Wi-Fi a doppia banda per una connettività wireless più stabile.

È inoltre dotato di un nuovo processore e di una maggiore quantità di memoria interna, che contribuiscono a velocizzare il caricamento dei canali e a rendere il dispositivo più reattivo.

La risoluzione è simile a quella HD (1080p) e viene fornito con il telecomando semplificato di Roku. Il prezzo è lo stesso dell'ultimo modello: 29,99 dollari. È già disponibile per il pre-ordine e le spedizioni inizieranno a metà ottobre.

Il Roku Wireless Bass è completamente nuovo. Può essere abbinato a uno Streambar Roku (compreso lo Streambar Pro), agli altoparlanti wireless Roku o alla Soundbar wireless Roku TV per aggiungere ulteriori livelli di bassi alla vostra configurazione audio.

Il suo unico cavo è quello di alimentazione e, come la maggior parte dei subwoofer, può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza, anche fuori dalla vista. È sufficiente che non si trovi a più di 30 piedi di distanza dal televisore.

Il Bass avrà un prezzo di 129,99 dollari da solo e sarà disponibile anche in un bundle con il Roku Streambar al prezzo di 249,99 sterline.

È possibile preordinarlo ora dal sito web di Roku o da Amazon.com. Le vendite al dettaglio inizieranno il 7 novembre 2022.

Scritto da Rik Henderson.