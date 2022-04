Migliora il tuo audio di gioco con il Razer Leviathan V2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha appena rivelato il Leviathan V2, una soundbar compatibile con Razer Chroma che promette un'immersione senza pari per tutte le tue esigenze di gioco e intrattenimento.

Il Leviathan V2 è una soundbar multi-driver per PC che è costruita per offrire un impressionante suono ad alta fedeltà supportato da THX Spatial audio per un'esperienza di gioco coinvolgente.

L'azienda dice che il Razer Leviathan V2 offre una ricca esperienza sonora con alti nitidi, bassi incredibilmente profondi e un soundstage full-range.

I fan di Razer saranno lieti di leggere che questa soundbar ha anche 18 zone di illuminazione con supporto Razer Chroma. Così non solo sarete in grado di illuminare la vostra scrivania, ma anche di abbinare l'illuminazione con altre periferiche Razer già presenti sulla vostra scrivania. L'illuminazione include anche l'offerta di effetti di luce dinamici nel gioco, quindi dovrebbe risultare in un'esperienza accattivante.

Questa è una soundbar da 65W con un subwoofer dedicato, due driver full-range da 95mm, due radiatori passivi e due tweeter da 20mm.

Avrà anche opzioni sia cablate che wireless ed è abbastanza sottile da adattarsi sotto il tuo monitor da gioco. Cosa si può volere di più?

Il Leviathan V2 è impostato per essere venduto al dettaglio al prezzo di 229,99 GBP/$249,99 USD/€249,99.

