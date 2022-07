Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Amazon Prime Day inizia martedì 12 luglio 2022 e si protrae fino al giorno successivo. Tuttavia, anche su questo sito sono in corso offerte e occasioni.

Ad esempio, l'Amazon Echo Dot di quarta generazione è già disponibile con uno sconto del 42%, al prezzo di soli 29 euro. Tuttavia, c'è un'offerta ancora migliore sull'altoparlante intelligente.

I membri Prime possono ottenere due Echo Dot di quarta generazione a soli 37,98 euro utilizzando il codice sconto DOT4 al momento del pagamento. Considerando che di solito due dispositivi costano un paio di centesimi meno di 100 sterline, si tratta di uno sconto di oltre il 64%.

Per ottenere lo sconto extra, è necessario aggiungere al carrello due Amazon Echo Dots nei colori Glacier White, Charcoal o Twilight Blue, quindi, al momento del checkout, inserire DOT4 nella barra della carta regalo/codice promozionale sotto "Metodo di pagamento". Cliccate su Applica e vedrete lo sconto extra nel prezzo finale.

Amazon Echo Dot (4a generazione) x 2 - risparmio del 64%. L'ultima versione di Amazon Echo Dot supporta l'audio HD lossless ed è uno dei modi più eleganti e simpatici per portare Alexa a casa vostra. È disponibile nei colori Glacier White, Charcoal o Twilight Blue. Al solito prezzo di 49,99 € l'uno, ora è possibile averne due a soli 37,98 €. Visualizza offerta

Come tutte le offerte del Prime Day, anche questa è un'esclusiva dei membri di Amazon Prime. Tuttavia, è possibile iscriversi oggi stesso per un periodo di prova gratuito di 30 giorni e beneficiare di questo e di tutti gli sconti in arrivo.

L'iscrizione a Prime include anche la consegna gratuita il giorno successivo su migliaia di articoli, l'iscrizione a Prime Video, Prime Gaming, l'accesso ad Amazon Music e molto altro ancora. Potreste scoprire di volerlo mantenere anche dopo il periodo di prova iniziale.

Nei prossimi giorni Amazon proporrà molte altre offerte sui suoi prodotti. Potrete trovarne molte nel nostro hub dedicato all'Amazon Prime Day del Regno Unito, qui.

Scritto da Rik Henderson.