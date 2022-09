Polaroid entra nel mondo della musica con nuovi altoparlanti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Polaroid ha annunciato una nuova interessante prospettiva per il suo marchio, sotto forma di Polaroid Music Players, una linea di nuovi altoparlanti Bluetooth che spera si leghi alle sue radici culturali.

I diffusori sono quattro in totale, denominati semplicemente Polaroid P1, P2, P3 e P4, ognuno dei quali diventa di volta in volta più grande e più potente.

I primi due hanno un design davvero compatto che può essere agganciato a un passante della cintura o a una borsa per portare il suono con sé in qualsiasi momento, mentre il P3 e il P4 sono più simili a un ritorno agli stereo portatili della vecchia scuola.

Sono molto più colorati e vivaci di quei vecchi diffusori, anche se mantengono alcuni tocchi della vecchia scuola. Un pulsante rosso, ad esempio, è stato progettato per richiamare i pulsanti di azione delle fotocamere Polaroid.

Ogni altoparlante avrà anche una manopola che permette di passare da una stazione all'altra della nuova Polaroid Radio, un servizio di scoperta che Polaroid sta lanciando insieme all'hardware.

Ci saranno cinque stazioni con playlist curate e create da musicisti, artisti e creatori per una visione teoricamente più autoriale dello streaming musicale.

Al momento non sappiamo molto di più sulle specifiche tecniche dei diffusori, quindi sarà molto interessante vedere come si posizioneranno in un mercato competitivo, dato che non si tratta di qualcosa che Polaroid ha mai fatto prima.

Quello che sappiamo è il prezzo nel Regno Unito: il P1 Music Player costerà 49,99 sterline, il P2 Music Player 119,99 sterline, il P3 Music Player 169,99 sterline e il P4 Music Player 259,99 sterline.

Scritto da Max Freeman-Mills.