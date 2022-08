Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - TP Vision ha annunciato una serie di prodotti durante la fiera tecnologica IFA, tra cui due TV OLED, quattro soundbar, tre paia di cuffie e il diffusore Fidelio FS1.

Il diffusore Fidelio FS1 si aggiunge alla soundbar FB1 e al subwoofer FW1, lanciati di recente, e presenta un design simile, una scelta di materiali e una facile installazione.

All'interno della sua finitura compatta e di qualità superiore, è presente un tweeter da 1 pollice, un driver angolato da 2,5 pollici montato in alto e un woofer da 3,5 pollici con due radiatori passivi. Ma non è tutto, c'è anche l'illuminazione a LED per l'Ambilight.

Il diffusore Fidelio FS1 può essere utilizzato come diffusore a tre vie, sia come unità singola che in coppia stereo, oppure come sistema AV satellite, passando automaticamente alla modalità a due vie con un driver Dolby Atmos dedicato.

Inoltre, se abbinato a un televisore Ambilight compatibile, il diffusore Fidelio FS1 può essere utilizzato come canale audio sinistro e destro esteso e come canale centrale per mantenere un dialogo accurato e migliorare la scena sonora.

Oltre al diffusore Fidelio FS1, Philips ha annunciato quattro soundbar, come abbiamo detto, tra cui la top di gamma B8907. Tutte e quattro le soundbar sono dotate di uscite ad alta potenza, subwoofer wireless, possibilità di montaggio a parete e tweeter laterali aggiunti ai canali destro e sinistro.

I primi tre modelli di soundbar - B8907, B8507 e B7807 - includono un canale centrale dedicato, compatibilità Dolby Atmos e connettività HDMI eARC con passaggio 4K.

I modelli di cuffie annunciati includono le A7607, cuffie sportive senza fili a conduzione ossea open-ear, e le K4607, cuffie a conduzione ossea per bambini.

Ci sono anche le H8507, che offrono driver da 40 mm su misura, il sistema Noise Cancelling Pro dell'azienda e un microfono a braccio staccabile.

I prezzi e la disponibilità non sono ancora stati specificati.

Scritto da Britta O'Boyle.