Philips Audio lancia i robusti altoparlanti per esterni che offrono l'accoppiamento stereo

(Pocket-lint) - Philips ha annunciato una gamma di dispositivi audio per il 2022, inclusi i nuovi altoparlanti portatili per esterni.

Gli accattivanti S4807 e S7807 sono altoparlanti Bluetooth progettati per offrire impermeabilità e protezione, con due strati di gomma spruzzati sull'esterno. Offrono anche un grado di protezione IP67 , quindi saranno l'ideale per la spiaggia o il campeggio.

L'S7807 è il più grande dei due altoparlanti, con un'uscita di 40 W e misura 280 x 104 x 104 mm. Nel telaio sono racchiusi due tweeter da 20 mm e due woofer medio/bassi da 70 mm e un radiatore passivo.

L'S7807 promette 24 ore di riproduzione, mentre la batteria da 5000 mAh può essere utilizzata anche per caricare gli altri dispositivi.

L'S4807 è più compatto - 169 x 70 x 70 mm - mentre offre 10 W di uscita e 12 ore di riproduzione.

Entrambi questi altoparlanti possono essere accoppiati con un prodotto simile per rendere l'ascolto più coinvolgente.

Oltre a questi nuovi altoparlanti Bluetooth , ci sono nuove cuffie sportive, tra cui le cuffie true wireless A7507.

Queste nuove cuffie TWS offrono la cancellazione attiva del rumore, supportano codec avanzati come LDAC e AAC e includono sensori di conduzione ossea per migliorare l'esperienza del parlato in condizioni rumorose.

Ci sono 8 ore di riproduzione, con altre 21 ore dalla custodia di ricarica.

Non ci sono parole sui prezzi o sulla disponibilità, ma ci aspettiamo che saranno in vendita nel 2022.

Scritto da Chris Hall.