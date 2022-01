Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Philips ha annunciato un nuovo sistema home theater Fidelio che non solo fornirà Dolby Atmos , ma estenderà anche la tua esperienza Ambilight ai tuoi altoparlanti posteriori per una maggiore immersione visiva.

La nuova piattaforma AV utilizza il sistema DTS Play-Fi per collegare i componenti in modo wireless e intelligente, consentendo alla soundbar Fidelio FB1 di collegarsi al subwoofer Fidelio FW1 e agli altoparlanti satellite Fidelio FS1 che forniscono i canali posteriori.

Questi altoparlanti posteriori non solo offrono quel suono coinvolgente, ma hanno anche luci a LED integrate, in modo da potersi sincronizzare con i TV Philips Ambilight per estendere lo spettacolo di luci ulteriormente nella stanza.

La Fidelio FB1 è una soundbar con 15 driver e 310W di uscita. Le camere sinistra, centrale e destra sono separate, ciascuna con una coppia di driver di gamma media e un tweeter per garantire un'ottima trasmissione di tutti i canali.

Ci sono anche driver montati lateralmente per ampliare il soundstage, mentre i driver sulla parte superiore della barra espandono l'altezza per quell'effetto Dolby Atmos.

Il subwoofer FW1 ha un driver da 8 pollici, mentre gli altoparlanti satellite FS1 possono funzionare indipendentemente o funzionare come parte del sistema home theater multiroom.

Questi altoparlanti FS1 contengono un'unità midrange a fuoco frontale, un tweeter a fuoco basso e un woofer a fuoco basso, con radiatori passivi per l'erogazione dei bassi.

Il sistema offrirà il controllo dell'app e può essere utilizzato per la TV o per la musica, come preferisci. Il vantaggio dell'utilizzo della piattaforma DTS Play-Fi è che potrai costruire gli altoparlanti attorno alla TV, senza dover acquistare tutto in una volta.

Philips afferma che il nuovo sistema soundbar Fidelio è ancora in fase di sviluppo e prevede di presentare una vetrina completa delle sue prestazioni a settembre 2022 - immaginiamo all'IFA 2022 .

Scritto da Chris Hall.