(Pocket-lint) - Panasonic ha presentato un'edizione Final Fantasy XIV del suo altoparlante da gioco indossabile SoundSlayer GN01 .

Annunciato per la prima volta durante la Gamescom nel 2021, l'altoparlante si appoggia al collo come un cuscino da viaggio e offre un'esperienza audio surround personale più accurata rispetto a un paio di cuffie.

Questo perché contiene quattro altoparlanti full-range intorno alla band, oltre a un microfono con cancellazione del rumore e dell'eco per la chat di gioco.

La nuova edizione è stata creata con il team di Final Fantasy Online ed è adornata con decalcomanie dedicate per i fan della popolarissima serie MMORPG.

L'altoparlante può essere collegato praticamente a qualsiasi sorgente di gioco tramite USB o il suo jack da 3,5 mm (ad esempio in un controller wireless DualSense o Xbox).

Viene fornito con tre modalità audio specifiche sintonizzate in collaborazione con lo sviluppatore/editore di Final Fantasy Square Enix: gioco di ruolo, sparatutto in prima persona e voce per migliorare il dialogo nei giochi in cui si parla più che azione.

C'è anche una modalità cinema se vuoi solo sederti, rilassarti e guardare un film.

L' altoparlante da gioco indossabile Panasonic SC-GN01 Final Fantasy edition avrà un prezzo di £ 199,99 quando arriverà in Europa nel febbraio 2022.

Pocket-lint parteciperà al CES 2022 questa settimana. Ti forniremo ulteriori informazioni sui prodotti Panasonic non appena verranno annunciati.