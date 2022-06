Marshall aggiorna tutti e tre i suoi principali diffusori domestici

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Marshall ha presentato le nuove versioni di tutti e tre i suoi principali diffusori domestici: Acton III, Stanmore III e Woburn III, ciascuno più grande del precedente.

Tutti e tre gli aggiornamenti presentano revisioni piuttosto lievi dal punto di vista del design, mascherando ciò che Marshall afferma essere una totale reingegnerizzazione all'interno per consentire palcoscenici sonori significativamente più ampi.

Sebbene la potenza di ciascun diffusore vari a seconda delle dimensioni, tutti dovrebbero ora beneficiare di una riprogettazione che vede i tweeter angolati per un suono più ampio, con l'aggiunta del Bluetooth 5.2 per connessioni più stabili.

In linea con il suo passato più industriale, Marshall ha incluso dei controlli sulla parte superiore di ogni diffusore per consentire di regolare il volume, i bassi e gli alti senza dover smanettare con la sua app, che è comunque solida.

Il diffusore più grande, il Woburn, potrebbe fungere da una sorta di soundbar enormemente ingombrante, dal momento che dispone di una porta HDMI per il collegamento in questo modo, ma nessuno dei diffusori aggiunge il Wi-Fi per una connessione persistente.

Tutti e tre i diffusori hanno eliminato la fila di ottoni sulla griglia anteriore del diffusore, che era presente sui diffusori di seconda generazione, per un look leggermente più sobrio, ma i controlli sulla parte superiore sono ancora belli e metallici per chi è attento ai dettagli.

I diffusori costeranno rispettivamente 239,99, 329,99 e 499,99 sterline e verranno spediti a partire dal 23 giugno, ma se siete interessati potete già preordinarli da Marshall.

Migliori altoparlanti Alexa 2022: le migliori alternative Amazon Echo Di Britta O'Boyle · 9 giugno 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.