LG presenta le soundbar SC9 e SE6 in vista del CES 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ci ha svelato con un po' di anticipo alcuni degli annunci del CES 2023 e ha fornito dettagli su almeno due nuove soundbar che saranno presentate a Las Vegas la prossima settimana.

Sebbene le specifiche complete non siano ancora state confermate, LG ha dichiarato che saranno presenti i nuovi modelli SC9 e SE6. Il modello SE6, in particolare, avrà un fattore di forma compatto - il più piccolo della linea LG - che lo rende una scelta ideale per gli spazi più piccoli.

Sia l'SC9 che l'SE6 offriranno il supporto per Dolby Atmos e DTS:X e, se abbinati ai televisori LG 2023, potranno accedere a una nuova funzione LG chiamata WOW Orchestra. Questa funzione sfrutta tutti i canali audio dei due prodotti per creare un palcoscenico più ampio e dare un maggiore senso di altezza e profondità, con una maggiore potenza.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Questo non è l'unico vantaggio di rimanere fedeli a LG, poiché le soundbar utilizzeranno anche la tecnologia Wowcast dell'azienda per connettersi in modalità wireless con i televisori LG e fornire un audio senza cavi, con la promessa di non sacrificare la qualità audio nel processo.

Chi non ha un televisore LG potrà comunque beneficiare di alcuni nuovi miglioramenti audio. La tecnologia Triple Sound di LG promette una riproduzione accurata del suono, una maggiore chiarezza e un'esperienza più coinvolgente, con il primo altoparlante Triple Up-Firing al mondo insieme alla tecnologia AI che aumenterà in modo intelligente le prestazioni delle soundbar, in particolare nella fascia bassa. Capisce dove è stata posizionata la soundbar in una stanza e ne regola le prestazioni di conseguenza.

La funzione Smart Up-mixer consente inoltre alle soundbar di convertire l'audio a due canali in un'esperienza multicanale convincente, mentre la funzione AI Sound Pro assicura che i profili sonori delle soundbar siano sempre adeguati al contenuto che si sta guardando.

Naturalmente è presente anche il supporto per la musica, con riproduzione lossless e Tidal Connect integrato per lo streaming musicale di qualità hi-fi. È previsto anche il supporto VRR e ALLM, nonché il pass-through 4K/120Hz.

Anche il design è stato perfezionato, per adattarsi al look "sofisticato e minimalista" dei TV 2023 di LG, con una nuova staffa che consente di posizionare facilmente la soundbar all'altezza perfetta sotto il televisore per ottenere la migliore esperienza sonora, sia che si tratti di montaggio a parete che di montaggio in piedi.

La staffa si aggancia al retro di un televisore LG compatibile ed evita il fastidio di dover praticare ulteriori fori nella parete.

Avremo tutti i dettagli su queste soundbar e su tutti gli altri annunci di LG la prossima settimana al CES 2023, quindi tenete d'occhio i dettagli completi, compresi prezzi e disponibilità, non appena li avremo.

Migliori altoparlanti Alexa 2022: le migliori alternative ad Amazon Echo Di Britta O'Boyle · 4 Maggio 2022 Numerosi altoparlanti di terze parti hanno adottato l'assistente Alexa di Amazon, oltre ai dispositivi Echo. Ecco le migliori alternative ad Amazon

Scritto da Verity Burns.