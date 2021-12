Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - In vista del CES 2022 , LG ha già rivelato la sua soundbar prima dello spettacolo, svelando il pacchetto LG S95QR di alto livello. Questo è senza dubbio un sistema premium, che offre la decodifica basata su oggetti Dolby Atmos e DTS:X dalla sua uscita a 9.1.5 canali.

Esatto: lS95QR, che dispone di un subwoofer separato e di una coppia di altoparlanti posteriori separati oltre alla soundbar principale stessa, ha cinque canali di accensione verso lalto per creare spazio sopra la testa nel mix.

Come fa lS95QR ad avere così tanti canali di attivazione verso lalto? Non solo la soundbar stessa include il primo altoparlante centrale rivolto verso lalto (oltre a quelli sinistro/destro), gli altoparlanti posteriori separati incorporano abilmente anche un canale di accensione verso lalto ciascuno. Questa, pensiamo, suona come una soluzione davvero immersiva.

LG afferma che lS95QR offre un "aumento delle prestazioni dei nuovi driver degli altoparlanti, delle camere degli altoparlanti e del subwoofer", per un suono "più olistico" rispetto alle precedenti offerte di soundbar dellazienda.

È importante sottolineare che lAI Room Calibration avanzata dellazienda può essere utilizzata per analizzare una stanza, garantendo unuscita audio ottimale indipendentemente dalla distanza tra gli altoparlanti e posizionati allinterno di un determinato spazio.

Non perdendo un colpo quando si tratta degli attuali requisiti delle specifiche di fascia alta, lS95QR supporta la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM), assicurando che i giocatori di nuova generazione possano ottenere una perfetta sincronizzazione del suono con le loro esperienze di gioco.

Con il supporto per Google Assistant e Amazon Alexa cè anche un semplice controllo vocale se preferisci non utilizzare un telecomando fisico.

Non ci sono ancora parole sul prezzo di questo pacchetto soundbar, ma date le specifiche senza rivali di un pacchetto all-in-one come questo, sospettiamo che sarà tuttaltro che economico, forse nella categoria £ 1500?