Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - JBL ha annunciato una nuova aggiunta alla sua gamma di soundbar, con la JBL Bar 1300, una soundbar a 15 canali compatibile con Dolby Atmos e DTS:X e dotata di diffusori surround wireless staccabili.

Si tratta del fiore all'occhiello della sua linea di prodotti, ora composta da cinque elementi, e si aggiunge alle JBL Bar 300, 500, 800 e 1000 annunciate nell'agosto dello scorso anno.

Il JBL Bar 1300 11.1.4 è dotato di sei altoparlanti up-firing e utilizza la tecnologia MultiBeam beam-forming di Harman per offrire un'esperienza sonora in 3D che funziona con le colonne sonore Atmos e DTS:X.

Il tutto è rafforzato dai due diffusori surround wireless staccabili, che possono essere posizionati in qualsiasi punto della stanza, e da un subwoofer wireless da 10 pollici, anch'esso incluso, per portare i bassi quando servono. Nel complesso, questo impressionante pacchetto è in grado di erogare una potenza totale di 1170W.

Tuttavia, anche con tutta questa potenza, il JBL Bar 1300 non dimentica l'importanza del dialogo e della chiarezza della voce. Infatti, utilizza la nuova tecnologia PureVoice di Harman, che promette di ottimizzarla, anche quando gli effetti sonori più forti si contendono la prima posizione nel mix.

Per quanto riguarda la connettività, è possibile collegare la soundbar ai servizi musicali online tramite Wi-Fi, con supporto per AirPlay 2 e Chromecast per una qualità del suono migliore del Bluetooth.

È inoltre possibile collegare la Bar 1300 a un dispositivo con assistente vocale per chiedere ad Alexa, Google Assistant o Siri di trasmettere la musica alla soundbar e utilizzare l'app JBL One per sfogliare una serie di piattaforme musicali integrate in un unico posto. Qui è anche possibile regolare le impostazioni di equalizzazione della Bar 1300 e personalizzare l'esperienza di ascolto per soddisfare al meglio i propri gusti.

Il JBL Bar 1300 sarà disponibile al prezzo di 1699,95 dollari/ 1299,99 sterline/ 1400 euro a partire da metà febbraio 2023. Il resto della serie Bar è già disponibile.

Scritto da Verity Burns.