Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - JBL, un sub-brand di Harman, ha presentato il JBL Spinner BT, un deck in vinile con supporto Bluetooth e aptX HD.

Ciò significa che è in grado di trasmettere audio quasi privo di perdite in modalità wireless a un diffusore, amplificatore o sistema Bluetooth. È presente anche un'uscita analogica con uno stadio fono a magnete mobile commutabile, in modo da poterlo collegare anche a sistemi audio tradizionali.

Lo Spinner BT è dotato di piatto e braccio in alluminio, con un basamento in MDF di colore nero. È incluso un coperchio antipolvere incernierato.

Il giradischi a cinghia è in grado di far girare dischi a 33 1/3 e 45 giri al minuto, mentre il braccio è dotato di una testina a magnete di Audio Technica.

"Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, il giradischi offre agli ascoltatori una connessione wireless istantanea alle loro collezioni di dischi, consentendo loro di godersi gli album in qualsiasi modo desiderino, senza perdere il suono caratteristico del vinile", ha dichiarato Jim Garrett, senior director of product strategy di Harman.

"E, con la sua uscita analogica e il preamplificatore phono integrato, lo Spinner BT è altrettanto adatto ai puristi che preferiscono una connessione via cavo".

Il JBL Spinner BT farà il suo debutto al CES 2023 nell'ambito dell'Harman Explore, un'area dimostrativa separata dal LV Convention Center. Sarà disponibile nel terzo trimestre del 2023 e avrà un costo stimato di 399 dollari / 375 sterline / 425 euro.

Scritto da Rik Henderson.