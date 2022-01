Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - JBL è al CES 2022 di Las Vegas per presentare una gamma completa di nuovi prodotti, inclusi auricolari wireless e altoparlanti Bluetooth .

Ecco una breve panoramica di ciò che la consociata Harman di proprietà di Samsung ha presentato in anteprima finora alla fiera annuale.

Prezzo: $ 500

$ 500 Data di uscita: estate 2022

Questo diffusore Boombox di terza generazione fornisce "bassi più profondi, chiarezza intensa e suono più potente" rispetto ai diffusori precedenti, grazie al suo nuovo sistema di altoparlanti a tre vie composto da un subwoofer, due driver di fascia media e due tweeter. Ha una durata della batteria di 24 ore, porta di ricarica USB, supporto per Bluetooth 5.3 e impermeabilità IP67 e antipolvere e può accoppiarsi con un altro Boombox 3 per l'audio stereo.

Prezzo: $ 250

$ 250 Data di uscita: estate 2022

JBL ha affermato che il Pulse 5 è "progettato con un radiatore passivo più grande e un volume acustico per bassi più profondi, nonché un woofer focalizzato sulla fornitura di suoni a frequenze medio-basse e un tweeter aggiunto per un suono autentico e più puro". Ha una durata della batteria di 12 ore, un sistema di illuminazione a LED più luminoso che si sincronizza con la tua musica, supporto per Bluetooth 5.3 e impermeabilità e protezione dalla polvere IP67 e può accoppiarsi con un altro Pulse 5 per l'audio stereo.

Prezzo: $ 400

$ 400 Data di rilascio: marzo 2022

Ci sono in realtà due modelli PartyBox Encore.

Un altoparlante più piccolo della linea PartyBox, l'Encore include due microfoni wireless, ma puoi ottenere un modello più economico da $ 100 che elimina i microfoni. Entrambe le versioni hanno una durata della batteria di 6 ore, una potenza di uscita di 100 watt, l'illuminazione PartyBox di JBL che si sincronizza con la tua musica e protezione dagli schizzi IP67.

Prezzo: $ 80

$ 80 Data di rilascio: giugno 2022

Ci sono in realtà due modelli Wind 3: The Wind 3 ($ 80) e Wind 3S ($ 70). Entrambi sono altoparlanti impermeabili per bici e scooter.

Sono abilitati Bluetooth e dispongono di uno slot per schede microSD per la riproduzione di file audio. Il Wind 3 è più costoso perché ha una radio FM e un display a LED. Oltre a ciò, sono dotati di un supporto per manubrio, 5 ore di riproduzione e impermeabilità IP67 e protezione dalla polvere.

Prezzo: $ 180

$ 180 Data di rilascio: primavera 2022

Considerati concorrenti di AirPods Pro 2, i Live Pro 2 offrono 10 ore di autonomia (più 30 dalla custodia di ricarica), sei microfoni con tecnologia di isolamento dal rumore e dal vento, supporto per Google Fast Pair e controllo vocale a mani libere con Amazon Alexa e Google Assistente e una valutazione IPX5.

Prezzo: $ 150

$ 150 Data di rilascio: primavera 2022

I JBL Live Free 2 sono auricolari attivi con cancellazione del rumore con la tecnologia a sei microfoni di JBL. La durata della batteria è stimata in 7 ore (più 30 dalla custodia di ricarica). Altre caratteristiche includono il supporto per Google Fast Pair, Amazon Alexa e Google Assistant e una classificazione IPX5 a prova di sudore.

Prezzo: $ 150

$ 150 Data di rilascio: primavera 2022

Questi auricolari incentrati sul fitness offrono alette sportive, cancellazione attiva del rumore e tecnologia a sei microfoni di JBL con isolamento dal rumore e dal vento. Sono completamente impermeabili e hanno una durata della batteria fino a 8 ore (più 16 dalla custodia di ricarica). Ancora una volta, supportano Alexa e Google Assistant.

Prezzo: $ 250

$ 250 Data di rilascio: primavera 2022

JBL ha introdotto tre nuove cuffie da gioco over-the-ear: Quantum 610 ($ 150), Quantum 810 ($ 200) e Quantum 910 ($ 250).

Questi ultimi modelli sono le cuffie da gioco di punta di JBL con head-tracking integrato, driver da 50 mm certificati ad alta risoluzione, cancellazione attiva del rumore, doppie soluzioni wireless (senza fili 2.4G senza perdite e Bluetooth 5.2), durata della batteria di 24 ore e quadrante audio per chat di gioco sviluppato per Discord.

Infine, sono dotati di cuscinetti auricolari in memory foam rivestiti in pelle e puoi personalizzare il loro EQ, i colori RGB e altro ancora.

Prezzo: $ 150

$ 150 Data di rilascio: primavera 2022

Infine, JBL ha anche annunciato una serie di auricolari da gioco true wireless chiamati Quantum TWS. Sono dotati di una soluzione surround spaziale per giochi immersivi, cancellazione adattiva del rumore con quattro microfoni beamforming, un Ambient Aware per filtrare il rumore ambientale, connettività a due dispositivi tramite dongle USB-C o Bluetooth 5.2, una durata della batteria di 24 ore (più 16 ore con custodia di ricarica), supporto multi-voce e grado di protezione IPX5.