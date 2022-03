Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alcuni mesi fa, è stato rivelato che Ikea stava sviluppando una lampada per altoparlanti Bluetooth portatile con un'integrazione unica di Spotify . Ora, Ikea sta annunciando quel dispositivo. Si chiama Vappeby.

Vappeby sembra una lanterna ed è il primo altoparlante a presentare Spotify Tap (precedentemente limitato alle cuffie). Annunciato lo scorso anno, Spotify Tap semplifica il processo di streaming da Spotify. Dopo aver impostato Tap nell'app Spotify, il pulsante di accensione su Vappeby riprenderà da dove eri rimasto l'ultima volta, mentre un altro tocco riprodurrà un consiglio diverso in base alla tua cronologia.

Il Vappeby è stato avvistato per la prima volta in un deposito pubblicato sulla FCC statunitense (Federal Communications Commission). L'approvazione dell'ente è necessaria per tutti i prodotti che dispongono di tecnologie wireless.

Il Vappeby non solo offre l'accesso one-touch a Spotify, ma dispone anche di una batteria ricaricabile, una luce LED integrata e una resistenza IP65. Inoltre viene fornito con un cavo USB-C per caricarlo, ma nessun mattone a muro. Non ci sono altre funzionalità intelligenti, inclusa l'integrazione della casa intelligente con la piattaforma Tradfri di Ikea . Quindi, è solo un normale altoparlante Bluetooth per gli utenti di Spotify.

I migliori altoparlanti per i giocatori PC 2022: tutto il suono e l'illuminazione RGB di cui potresti aver bisogno Di Adrian Willings · 10 dicembre 2020 Se non sei un fan delle cuffie da gioco e vuoi riempire la tua stanza con i suoni di spari, rombi di motori e altro, allora abbiamo quello che fa per

Tuttavia, se ti interessa qualcosa di tutto ciò, l'Ikea Vappeby è disponibile nei colori blu e grigio dal sito Web di Ikea per $ 64,99 negli Stati Uniti.

Scritto da Maggie Tillman.