Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google potrebbe rilasciare un nuovo dispositivo quest'anno che funziona sia come display intelligente Nest Hub che come tablet autonomo.

Secondo 9to5Google , l'azienda con sede a Mountain View sta sviluppando un nuovo Nest Hub con un tablet rimovibile e punta a lanciare il prodotto nel 2022. Secondo quanto riferito, lo schermo si stacca dalla base degli altoparlanti e può essere utilizzato da solo. Non è chiaro quale tipo di sistema operativo sarebbe caratterizzato dal dispositivo. Si potrebbe presumere Android, ma il Nest Hub di seconda generazione esegue una versione del sistema Google Cast , mentre il Nest Hub originale è stato recentemente aggiornato al sistema operativo Fuchsia di Google. Detto questo, 9to5Google ha notato che Lenovo vende un tablet Android da $ 170 che si collega a una barra degli altoparlanti e gestisce Alexa.

Quindi, se Google carica il dispositivo con Android, significa che potrebbe offrire il Play Store ed eseguire app esistenti. Dubitiamo che esegua Chrome OS , poiché è un power-hog di un sistema operativo. Forse eseguirà il nuovo sistema operativo Android 12L di Google? Poco si sa a questo punto, onestamente, compreso il prezzo e le dimensioni dello schermo. Per riferimento, il Nest Hub di seconda generazione costa $ 100 e viene fornito con uno schermo da 7 pollici e Nest Hub Max costa $ 230 e sfoggia uno schermo da 10 pollici. Entrambi consentono la riproduzione multimediale e fungono da hub domestico intelligente. Nest Hub Max ha anche una videocamera per le videochiamate.

Fino a quando non si saprà di più, archivia questa voce come un forse. Pocket-lint ti terrà aggiornato se e quando verranno fuori altre notizie sul dispositivo. Nel frattempo, ricorda che in genere Google ha un lancio hardware in autunno, per rilasciare ufficialmente l' ultima versione di Android e dei suoi nuovi dispositivi Pixel .

Pertanto, se il nuovo "tablet Nest Hub" verrà effettivamente lanciato entro la fine dell'anno, sospettiamo che potrebbe debuttare con il prossimo aggiornamento di Pixel.

Scritto da Maggie Tillman.