Denon DHT-S217 è una soundbar compatta compatibile con Atmos con subwoofer integrato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Cercando di fornire il supporto Dolby Atmos a coloro che non vogliono spendere una fortuna, la Denon DHT-S217 è una soundbar sottile che offre un supporto virtualizzato per i paesaggi sonori immersivi di Dolby.

Cercando di ridurre al minimo il disturbo nella vostra stanza, integra anche i subwoofer, quindi non c'è bisogno di una scatola separata - a meno che, ovviamente, non ne vogliate una - c'è una connessione fisica per un woofer cablato.

Invece ci sono un paio di woofer incorporati nella barra per portare quei toni bassi. C'è una configurazione 2.1, 6 driver in totale, con doppio mid-range e tweeter che si uniscono ai woofer.

Oltre al supporto per Dolby Atmos, c'è il supporto per 4K passthrough con Dolby Vision, che consente di collegare un dispositivo direttamente alla soundbar e passarlo alla TV via HDMI, piuttosto che dover contare su HDMI eARC dalla TV stessa.

C'è una gamma di modalità di suono offerte così come la tecnologia Denon per migliorare la voce, in modo da poter sentire ciò che viene detto sullo schermo.

Oltre a consumare i vostri media televisivi, c'è il supporto per lo streaming musicale via Bluetooth, quindi il S217 sarà una grande aggiunta a una stanza più piccola, gestendo tutta la gamma di compiti audio.

Il DHT-S217 ha un'altezza di soli 6,6 cm, quindi può essere facilmente posizionato di fronte alla vostra TV, o può essere facilmente montato a parete.

Il Denon DHT-S217 sarà disponibile da maggio, al prezzo di 249 £ / 269 €.

Scritto da Chris Hall.