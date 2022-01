Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Denon ha annunciato il DHT-S517, una soundbar e un sistema subwoofer wireless che offre il suono Dolby Atmos in una configurazione 3.1.2.

Messa a punto dal team Denon Sound Masters, la barra include la connettività HDMI eARC per un utilizzo senza interruzioni quando collegata a una TV con funzionalità simili. Può essere utilizzato anche con TV non ARC attraverso la sua porta audio ottica digitale.

Un'ulteriore porta HDMI abilitata per 4K consente di collegare anche una sorgente esterna alla soundbar.

Il Bluetooth è integrato, per lo streaming di audio da dispositivi mobili e altri dispositivi di supporto, mentre l'array a sette canali funziona con una serie di diverse modalità di firma audio. Questi includono le modalità film e musica, ma anche una modalità pura per eliminare l'elaborazione surround e altre caratteristiche regolate. È inoltre possibile selezionare una modalità notturna, per ammorbidire l'audio quando gli altri dormono.

Il DHT-S517 beneficia anche della tecnologia di potenziamento del dialogo di Denon, che migliora le voci e il contenuto parlato.

"Mentre i produttori di TV hanno sviluppato schermi più sottili con alta risoluzione e grande qualità dell'immagine, lo spazio per gli altoparlanti è notevolmente diminuito, risultando in un'esperienza sonora sacrificata", ha affermato il presidente di Denon, Trip Randall.

"Con la nostra nuovissima soundbar Denon, aumenterai immediatamente la tua esperienza home theater con un suono 3D aggiornato e scoprirai che la tua esperienza di visione fa progressi esponenziali in meglio."

La soundbar e il sistema subwoofer wireless Denon DHT-S517 saranno disponibili alla fine di gennaio. Avrà un prezzo di £ 379 / € 399.

I prezzi negli Stati Uniti devono ancora essere confermati.

Scritto da Rik Henderson.