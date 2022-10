Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bose ha annunciato oggi la Smart Soundbar 600, un prodotto piccolo ed elegante che sarà in vendita dal 20 ottobre 2022. I preordini sono già aperti.

Se effettuerete un preordine, pagherete 499 sterline / 499 dollari / 549 euro per questo privilegio. Tuttavia, per questa cifra riceverete molti diffusori, ma non in senso fisico. Bose afferma che la soundbar "è alta 5,61 cm, profonda 10,39 cm e lunga 69,44 cm". Il suono è ottimo e anche l'aspetto: pochi la definirebbero brutta.

Come sempre, però, è quello che c'è dentro che conta. In questo caso, la Smart Soundbar 600 è dotata di supporto per Dolby Atmos e per la tecnologia Bose TrueSpace, che le consentirà di offrire un audio più potente per le sue dimensioni. Se si aggiunge il supporto per la connettività Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast, la maggior parte delle caselle sono state spuntate. L'aggiunta del supporto AirPlay 2 farà piacere anche agli utenti Apple.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bose promette molto dalla sua nuova soundbar, ma è in grado di mantenerlo? È dotata di due trasduttori laterali a forma di pista che proiettano l'audio orizzontalmente nella stanza. È inoltre dotata di un tweeter centrale che diffonde i dialoghi e di due trasduttori che si innalzano per il supporto del Dolby Atmos. Si spera che il risultato sia un palcoscenico ampio e alto.

I migliori altoparlanti per i giocatori di PC 2022: tutto il suono e l'illuminazione RGB di cui avete bisogno Di Adrian Willings · 28 settembre 2022 · Se non siete fan delle cuffie da gioco e volete riempire la vostra stanza con i suoni di spari, ruggiti di motori e altro ancora, allora abbiamo

Altre chicche sono il supporto per connessioni a cavo singolo tramite HDMI eARC o ottico e la tecnologia Bose QuietPort che promette "bassi profondi e praticamente nessuna distorsione a ogni volume". Vi sembra una buona idea? Potete effettuare il pre-ordine oggi stesso.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.