(Pocket-lint) - Sonos ha offerto sconti incredibili sui suoi altoparlanti durante i saldi del Black Friday, tra cui il Roam e il Roam SL, ma per il Cyber Monday, il Sonos Move è stato aggiunto a quelli con sconto.

Il Sonos Move è il più grande dei due altoparlanti Bluetooth portatili offerti dall'azienda e per il Cyber Monday è previsto uno sconto del 20% che lo porta a costare 299 sterline invece di 399 nel Regno Unito e 319 dollari invece di 399 negli Stati Uniti.

Sonos Move: risparmio di $80/£100 Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa è possibile risparmiare sull'eccellente Sonos Move con uno sconto di almeno 80 sterline. Visualizza offerta

Il Sonos Move è un diffusore dal suono incredibile, in grado di riempire la maggior parte delle stanze con un suono grande e potente. È dotato di una maniglia integrata sul retro che lo rende facile da trasportare, ha una resistenza all'acqua IP57 ed è anche resistente alle cadute. I comandi a sfioramento sono posti sulla parte superiore, l'interruttore da Bluetooth a Wi-Fi è posto sul retro ed è dotato di Automatic Trueplay, che si adatta all'ambiente circostante per garantire un suono sempre eccellente.

È possibile aggiungere Amazon Alexa e Google Assistant, oltre a Sonos Voice. La batteria ha un'autonomia di 11 ore, Apple AirPlay 2 e, proprio come il Sonos Roam, il Sonos Move funziona come un qualsiasi diffusore Bluetooth quando è in modalità Bluetooth, mentre diventa parte del sistema Sonos quando è in modalità Wi-Fi.

Sonos raramente fa sconti sui suoi diffusori, quindi se siete in cerca di un diffusore, il Sonos Move è uno dei nostri preferiti e questo è un prezzo eccezionale.

