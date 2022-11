Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono in pieno svolgimento e ci sono alcuni sconti eccezionali sui diffusori Sonos, tra cui l'eccellente Sonos Roam.

Sebbene non sia attualmente in sconto negli Stati Uniti, il Sonos Roam beneficia di un enorme sconto di 40 sterline durante i saldi del Black Friday nel Regno Unito, che lo rende solo 139 sterline anziché 179. Per chi è in Europa, c'è un risparmio di 50 euro, che lo rende 149 euro anziché 199. Per chi si trova in Europa, c'è un risparmio di 50 euro, per un prezzo di 149 euro invece di 199 euro.

Sonos Roam - risparmio di 40 euro Il brillante diffusore Bluetooth portatile Sonos Roam ha uno sconto di 40 sterline nel Regno Unito, per un prezzo di 139 sterline. Visualizza offerta

C'è anche uno sconto sul Sonos Roam SL, che è lo stesso diffusore internamente ma non ha l'assistente vocale a bordo. Anche questo diffusore ha uno sconto di 40 sterline nel Regno Unito, per un totale di 119 sterline, mentre negli Stati Uniti lo sconto è di 32 dollari, per un totale di 127 dollari. In Europa, lo sconto è di 50 euro, per un totale di 129 euro invece di 179 euro.

Sconto di 40€ sul Sonos Roam SL Il Sonos Roam SL ha la stessa architettura del Roam, ma non offre gli assistenti intelligenti. Lo sconto è di 40 sterline nel Regno Unito e di 32 dollari negli Stati Uniti. Visualizza offerta

I Sonos Roam e Roam SL sono i diffusori più piccoli offerti dall'azienda e sono eccellenti, in quanto offrono un suono enorme da una confezione piccola. Grandi più o meno come una bottiglia d'acqua, Sonos Roam e Sonos Roam SL sono resistenti all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP67, sono resistenti alle cadute e offrono una durata della batteria fino a 10 ore.

Sono dotati di pulsanti tattili sulla parte superiore e sia il Roam che il Roam SL possono essere aggiunti a un sistema Sonos o utilizzati come diffusori Bluetooth.

È raro che ci siano sconti sugli altoparlanti Sonos, quindi, anche se alcune offerte del Black Friday non sono sempre degne di attenzione, questa lo è sicuramente.

Scritto da Britta O'Boyle.