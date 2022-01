Sembra che Apple abbia interrotto la produzione di Beats Pill Plus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Apple abbia interrotto silenziosamente la produzione di Beats Pill Plus, con l'elenco per l' altoparlante Bluetooth alimentato a batteria rimosso dai siti Web dell'azienda.

Lanciato nel 2015, il Pill Plus è stato il primo dispositivo rilasciato con il nome Beats dopo l'acquisizione dell'azienda da parte di Apple per 3 miliardi di dollari. Era essenzialmente una versione più elegante dell'altoparlante Pill originale di Beats, disponibile solo nelle colorazioni in bianco e nero, con la porta Lightning di Apple e la vendita al dettaglio per $ 229.

Nella nostra recensione su Beats Pill Plus , ci siamo lamentati del prezzo elevato, soprattutto considerando il fatto che gli utenti dovrebbero raddoppiare per ricevere il suono stereo, ma abbiamo elogiato il design generale.

"Il Beats Pill+ è il portatile a forma di pillola più bello dell'azienda ora di proprietà di Apple. Ma questo non è abbastanza per farlo stare al di sopra della concorrenza, in particolare data la qualità generale del suono e una connessione Bluetooth scadente", abbiamo detto in quel momento.

Dalla sua uscita, Apple ha trascurato la formazione Pill. A differenza della vasta gamma di cuffie Beats , che ha continuato a ricevere gli stessi chip e l'integrazione prodotti da Apple della famiglia AirPods, gli altoparlanti di Beats non hanno mai ricevuto supporto per artisti del calibro di Apple AirPlay o Siri.

Con la Beats Pill Plus ora apparentemente fuori produzione, c'è anche un po' di un buco nelle offerte di Apple. Sebbene abbia HomePod mini per fungere da piccolo altoparlante domestico intelligente abilitato a Siri, non c'è nulla di portatile sotto il nome Beats o Apple.

Se alla fine Apple decidesse di farlo, ora introdurrebbe anche un prodotto in un mercato seriamente competitivo.

Sonos ora ha un paio di altoparlanti portatili e predisposti per smart - Sonos Move e Sonos Roam - mentre sono comuni altoparlanti Bluetooth economici e dal suono eccellente di altre marche.

Al momento in cui scriviamo, non ci sono voci o fughe di notizie sostanziali che suggeriscano il lancio di un nuovo speaker Apple nel 2022, quindi, finché non sentiremo qualcosa di concreto, chiniamo semplicemente la testa e ricordiamo il Pill Plus.

Scritto da Conor Allison.