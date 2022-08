Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen ha annunciato Beosound Theatre, una soundbar di fascia alta che combina diffusori diretti, laterali e verso l'alto per offrire un'esperienza audio in 3D per la visione della TV e non solo.

La barra contiene 12 altoparlanti, tra cui due woofer personalizzati da 6,5 pollici, ed è in grado di erogare una potenza totale di 800W.

Può essere montata a parete o utilizzata come parte di un'esperienza TV su un supporto dedicato. Questo include i televisori di Bang & Olufsen, ma può essere abbinato a quasi tutti i televisori a schermo piatto.

"La staffa di interfaccia Beosound Theatre offre la possibilità di collegare quasi tutti gli schermi alla soundbar. Questo significa che le persone non devono investire in un nuovo televisore o possono semplicemente scegliere quella che ritengono la migliore soluzione per il televisore", ha spiegato Mads Kogsgaard Hansen, responsabile della circolarità dei prodotti di B&O.

La staffa è anche motorizzata e può essere utilizzata per nascondere tutti i cavi.

La soundbar utilizza la tecnologia beam originariamente progettata per i diffusori Beolab 90, fiore all'occhiello del marchio, e presenta un canale centrale dedicato per la chiarezza del parlato, con il tweeter montato davanti al midrange.

Supporta il Dolby Atmos per un palcoscenico più ampio e può essere utilizzato anche come parte di un sistema home cinema più grande, con sette uscite integrate che consentono di ottenere fino a 7.1.4 canali per un suono surround completo.

Il Beosound Theatre è disponibile con finiture in legno o in tessuto presso i negozi e i rivenditori Bang & Olufsen. Il prezzo parte da € 6.490 / £ 5.590.

Scritto da Rik Henderson.