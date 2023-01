Il grande HomePod potrebbe tornare presto, ma ci sono cattive notizie per l'Apple TV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I fan dell'HomePod originale, più grande, potranno contare su un nuovo altoparlante, ma a quanto pare quest'anno non ci sarà un'Apple TV aggiornata.

Quando Apple ha lanciato per la prima volta l'HomePod c'era un solo modello, seguito dal più piccolo HomePod mini. Ma dopo aver eliminato il modello originale, gli acquirenti hanno a lungo desiderato che Apple lo riportasse in auge. Ora, secondo Mark Gurman di Bloomberg, sembra che ciò stia accadendo.

Scrivendo tramite la newsletter Power On, Gurman afferma che "il ritorno dell'HomePod di dimensioni maggiori è ancora fissato per quest'anno", prima di mitigare le aspettative. "Non mi aspetterei nulla di rivoluzionario", afferma, aggiungendo che probabilmente arriverà con un nuovo prezzo più basso di quello precedente.

In termini di cambiamenti, tuttavia, Gurman afferma che un nuovo pannello di controllo a sfioramento sostituirà quello esistente sulla parte superiore dell'altoparlante, mentre un chip aggiornato si spera che il nuovo HomePod sia più veloce nel rispondere alle richieste e ai comandi.

Con un nuovo HomePod all'orizzonte, le notizie non sono così buone per i fan dell'Apple TV. Gurman afferma che "non è previsto il lancio di una nuova Apple TV nel 2023". Tuttavia, Apple ha aggiornato l'attuale Apple TV 4K alla fine del 2022.

La notizia arriva mentre, secondo quanto riferito, Apple continua a concentrare i suoi team hardware e software sul lancio del suo vociferato auricolare AR/VR, mentre l'Apple Watch, l'iPad e gli AirPods dovrebbero ricevere aggiornamenti minimi nel 2023, sempre che ne ricevano.

