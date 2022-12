Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete problemi con il vostro HomePod mini, prima di portarlo all'Apple Store per l'assistenza o di contattare l'azienda per chiedere aiuto, prendete in considerazione la possibilità di ripristinare le impostazioni di fabbrica dello smart speaker. Tentare non nuoce, no? Ci sono un paio di modi per resettare un HomePod mini. Il primo può essere fatto con l'app Home sul dispositivo iOS, mentre il secondo può essere fatto con l'altoparlante stesso. È possibile utilizzare il metodo che si preferisce. Entrambi sono rapidi e permettono di portare a termine il lavoro. Si spera che siano sufficienti per rimettere in funzione il vostro mini.

Come ripristinare un HomePod mini in fabbrica

Se si dispone di due diffusori HomePod mini impostati come coppia stereo, prima di ripristinare uno dei due diffusori è necessario disgiungerli nell'app Home. (Non è possibile ripristinare un HomePod mini se è in un gruppo. Se avete bisogno di aiuto per disassociare il vostro altoparlante, consultate la pagina di supporto di Apple ).

Ripristinare l'HomePod mini con l'app Casa

Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al proprio iPhone o iPad con l'ID Apple utilizzato per configurare lo smart speaker.

Aprire l'app Home sul dispositivo iOS. Tenere premuto l'HomePod mini. Selezionare l'icona Impostazioni Oppure scorrere fino alle impostazioni di HomePod. Selezionare Reimposta HomePod. Selezionare Reimposta.

Reimpostare HomePod mini sull'altoparlante stesso

Se non è possibile resettare l'HomePod mini dall'app Home, è possibile premere la parte superiore dell'altoparlante per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Scollegare l'adattatore di alimentazione dell'HomePod mini. Attendere 10 secondi, quindi ricollegare il diffusore. Attendere altri 10 secondi. Premere la superficie tattile sulla parte superiore dell'HomePod mini e tenerla premuta. La luce bianca che gira diventerà rossa. Tenere il dito premuto. Siri dirà che l'HomePod mini sta per essere resettato. Quando si sentono tre bip, sollevare il dito.

Cosa succede quando si esegue un reset?

Il ripristino dell'HomePod mini è utile per la risoluzione dei problemi o se si vuole regalare l'altoparlante. Quando si ripristina l'HomePod mini alle impostazioni di fabbrica, il dispositivo torna come nuovo. Tutte le impostazioni e le preferenze vengono cancellate definitivamente dall'altoparlante. Per poterlo utilizzare di nuovo, è necessario configurarlo come un nuovo dispositivo.

Volete saperne di più?

Apple ha un'intera pagina di supporto per il ripristino degli altoparlanti HomePod, se avete bisogno di ulteriori istruzioni.

