(Pocket-lint) - Sembra che Apple stia lavorando a una serie di dispositivi per la casa intelligente che potrebbero includere non solo un nuovo HomePod e HomePod mini, ma anche un display intelligente, in concorrenza con Nest Hub di Google e Echo Show di Amazon.

Secondo l'ultima newsletter Power On di Mark Gurman, Apple ha "almeno quattro nuovi dispositivi per la casa intelligente nei suoi laboratori", anche se aggiunge che "non tutti vedranno la luce". Gurman cita uno di questi dispositivi come un aggiornamento dell'HomePod originale che è stato interrotto nel 2021, di cui ha riferito in precedenza.

Il dispositivo si chiamerà B620 e si dice che utilizzerà lo stesso chip dell'Apple Watch Series 8, pur essendo più vicino all'HomePod dismesso "in termini di dimensioni e prestazioni audio" piuttosto che all'HomePod mini.

Nella newsletter è stato menzionato anche un HomePod mini aggiornato, oltre a un dispositivo da cucina che combina un iPad e un altoparlante e un dispositivo da salotto che combina una Apple TV, una fotocamera e un HomePod.

Il dispositivo combinato iPad e altoparlante ci sembra un display intelligente come i modelli Nest Hub ed Echo Show, ma forse con un'interfaccia che consente di fare qualcosa di più, soprattutto se esegue iPadOS. È comunque possibile che un nuovo sistema operativo ridotto possa essere installato su uno smart display.

Gurman ritiene che lo smart display o il dispositivo da salotto potrebbero essere lanciati alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, ma queste sono tutte le informazioni disponibili per ora. Un display intelligente di Apple ha comunque senso.

Scritto da Britta O'Boyle.