(Pocket-lint) - Hai un HomePod o un HomePod mini ? Grande! Oltre a dire "Ehi Siri, fammi ascoltare un po' di musica", c'è molto altro che questi altoparlanti intelligenti possono fare.

Qui abbiamo dettagliato un carico di mini suggerimenti e trucchi HomePod e HomePod per iniziare e mostrarti cosa può fare il tuo altoparlante intelligente Apple incluso, come assicurarti che sia aggiornato con l'ultima versione del software in modo da ottenere tutto il ultime caratteristiche.

La configurazione di HomePod è simile alla configurazione di un paio di AirPods o Apple TV . Devi essere sull'ultima versione di iOS e avere il tuo dispositivo iOS vicino all'altoparlante quando lo fai.

Accendi l'HomePod o l'HomePod mini e attendi che la luce si illumini in alto Metti il tuo iPhone o iPad vicino a HomePod o HomePod mini Tocca Configura Imposta quale stanza sarà l'HomePod Scegli se abilitare o meno le richieste personali. Questo è se vuoi o meno essere in grado di dettare messaggi di testo, aggiungere promemoria o prendere appunti tramite l'altoparlante intelligente. Accetta di trasferire il tuo account iCloud, Wi-Fi e altre impostazioni di HomeKit sull'altoparlante. Dì "Ehi Siri, cosa puoi fare?" seguito da "Ehi Siri, metti un po' di musica"

Per aggiornare il tuo HomePod all'ultima versione di iOS e assicurarti di beneficiare di tutte le nuove funzionalità che appaiono, segui i passaggi seguenti:

Apri l'app Home sul tuo iPhone o iPad Tocca l'icona della casa nell'angolo in alto a sinistra Tocca "Impostazioni casa" Scorri verso il basso e tocca Aggiornamento software Tocca il pulsante "Aggiorna (tutto)" per iniziare l'aggiornamento o scorri verso il basso per vedere se ce n'è uno Tocca "Accetto" nella pagina Termini e condizioni.

Potrebbe essere allettante provare a far passare il cavo sul retro di una credenza o attraverso un foro, ma sebbene possibile, non è consigliabile estrarre la spina dal retro dell'HomePod o dell'HomePod mini. Secondo i documenti di supporto interni, scoperti da MacRumours, non è consigliabile estrarre il cavo per farlo passare attraverso un foro della scrivania o dietro il retro di qualcosa:

"L'HomePod include un cavo di alimentazione integrato che non deve essere rimosso. Nel raro caso in cui il cavo sia staccato o danneggiato, non tentare di rimuoverlo o ricollegarlo a HomePod. Se il cavo viene rimosso o danneggiato, potrebbero verificarsi danni si sono verificati al cavo o ai componenti interni di HomePod."

Procedi con cautela.

L'HomePod e l'HomePod mini sono entrambi dotati di un accelerometro che rileva quando l'altoparlante è stato spostato in modo che possa eseguire nuovamente la procedura di configurazione del suono.

Se per qualche motivo non sei soddisfatto del suono che sta creando il tuo altoparlante, prendi l'HomePod o l'HomePod mini, sollevalo in aria e riponilo dove vuoi che l'altoparlante vada. Questo dovrebbe forzare automaticamente l'altoparlante a calibrare nuovamente il suono, cosa che richiede pochi secondi e l'audio dovrebbe essere migliorato. È probabile, tuttavia, che non dovresti mai preoccuparti di farlo.

Se hai due HomePod o due HomePod mini, puoi creare una coppia stereo. Abbiamo una funzionalità completa su questo , ma in poche parole, segui le istruzioni di seguito:

Assicurati che i tuoi HomePods o HomePod mini abbiano iOS 11.4 o successivo. Apri l'app Casa sul tuo iPhone o iPad. Tocca e tieni premuto un HomePod nell'elenco. Scorri verso il basso e tocca l'ingranaggio Impostazioni. Tocca "Crea coppia stereo". Segui le istruzioni sullo schermo, come selezionare quale sarà a sinistra e a destra.

Se hai l'Apple TV 4K, puoi utilizzare HomePod e HomePod mini come altoparlante predefinito, il che è fantastico se non hai una soundbar e l'audio della tua TV non è brillante. Abbiamo una funzione separata su questo , ma ecco le istruzioni di base:

Vai su Impostazioni nel menu della tua Apple TV Seleziona Video e Audio Seleziona uscita audio predefinita Il tuo HomePod mini dovrebbe apparire nell'elenco, consentendoti di selezionarlo.

Se desideri collegare il tuo HomePod mini alla tua Apple TV utilizzando il tuo iPhone o iPad, devi prima aprire l'app Home. Dovrai quindi assicurarti che HomePod mini e Apple TV siano collegati alla stessa stanza.

Apri l'app Casa Assicurati che il tuo HomePod o HomePod mini e la tua Apple TV siano collegati alla stessa stanza Tocca e tieni premuta la tessera Apple TV Scorri verso il basso fino all'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in basso a destra Tocca l'opzione audio predefinita Seleziona la stanza con il tuo HomePod o HomePod mini.

Esistono diversi modi per controllare la riproduzione musicale su HomePod. O tramite comandi vocali a Siri , tramite il pannello a sfioramento nella parte superiore dell'altoparlante o tramite l' app Apple Music sul tuo iPhone o iPad.

Puoi toccare la parte superiore di HomePod o HomePod mini per riprodurre, mettere in pausa, saltare un brano o regolare il volume. Tocca e tieni premuta la parte superiore per parlare con Siri.

Tocca una volta per riprodurre/mettere in pausa

Tocca due volte per passare alla traccia successiva

Tocca tre volte per tornare alla traccia precedente

Tocca e tieni premuto per accedere a Siri senza dire "Ehi Siri"

Tocca o tieni premuta l'icona più per alzare il volume

Tocca o tieni premuta l'icona meno per abbassare il volume

Puoi controllare la riproduzione della musica riprodotta tramite HomePod (cioè non tramite AirPlay ) semplicemente dicendo "Hey Siri". Ecco alcuni comandi vocali di base:

Ehi Siri, alza il volume

Ehi Siri, alza il volume all'85%

Ehi Siri, abbassa il volume

Ehi Siri, fermati

Ehi Siri, gioca

Ehi Siri, prossima canzone

Ehi Siri, salta avanti di 30 secondi

Ehi Siri, traccia precedente

Siri supporta quasi una serie di comandi vocali musicali più complessi come chiedere generi, stati d'animo o attività specifici.

Le attività includono:

ora di andare a dormire

Rottura

Cardio

cucinando

ballando

Cena Party

meditando

Musica per feste

Studiando

Svegliando

Gli stati d'animo includono:

Affettuoso

Blu

Freddo

Vivace

Sicuro per i bambini

lenitivo

Rilassarsi

Ottimista

Caldo

estroso

I generi includono:

Alternativa

brasiliano

Chicago Blues

Country Rock

Blues elettrico

pop francese

grunge

Indie

Danza

Pop

Musica rock

Liscio

Jazz

Puoi anche andare più specifico con artisti o playlist. Per esempio:

Ehi Siri, suona l'ultima canzone di Norah Jones

Ehi Siri, interpreta Ed Sheeran

Ehi Siri, suona i candidati ai Grammy di quest'anno

Ehi Siri, ascolta il primo album di Adele

Ehi Siri, riproduci una playlist da Pitchfork

Ehi Siri, suona la canzone di Jay-Z con Justin Timberlake

Una volta che stai riproducendo una traccia, puoi porre a Siri altre domande su cosa sta riproducendo.

Ehi Siri, che canzone è questa?

Ehi Siri, quando è stato rilasciato?

Ehi Siri, qual è l'ultimo album di Taylor Swift?

Ehi Siri, chi suona la batteria per i Coldplay?

Puoi vedere cosa sta riproducendo sul tuo HomePod in qualsiasi momento chiedendo a Siri di dirtelo o accedendo a HomePod tramite Control Center o l'app Apple Music sul tuo iPhone o iPad. Per farlo devi essere sulla stessa rete Wi-Fi.

Apri Centro di controllo Tocca la piccola icona dall'aspetto wireless nella parte superiore del pannello della musica Scorri verso il basso lo schermo per vedere il nome del tuo HomePod. Se hai già riprodotto musica, avrà l'ultima traccia che hai riprodotto con la copertina dell'album di accompagnamento. Tocca il titolo del brano per visualizzare i comandi di riproduzione Tocca di nuovo per aprire il controllo nell'app Apple Music

Apri l'app Apple Music Tocca il brano corrente o il brano precedente che stavi riproducendo Tocca il logo AirPlay in basso al centro dello schermo Scorri verso il basso lo schermo per vedere il nome del tuo HomePod. Se hai già riprodotto musica, avrà l'ultima traccia che hai riprodotto con la copertina dell'album di accompagnamento. Tocca il titolo del brano per visualizzare i comandi di riproduzione Tocca di nuovo per tornare all'app Apple Music e scegli il brano che desideri riprodurre.

Se trovi che HomePod o HomePod mini sono troppo bassi, puoi applicare un'impostazione per ridurre l'uscita a bassa frequenza degli altoparlanti.

Apri l'app Casa Tocca e tieni premuto il tuo HomePod nella sezione Accessori preferiti Attiva Riduci bassi

Puoi impostare se desideri ascoltare musica con contenuti espliciti o meno su HomePod e HomePod mini. Utile se hai bambini. Per attivare o disattivare questa funzione devi andare alla pagina delle impostazioni di HomePod o HomePod mini nell'app Home sul tuo iPhone o iPad.

Vai all'app Casa Tocca l'icona Home nell'angolo in alto a sinistra Tocca Impostazioni Home Tocca un utente Toggle Consenti contenuto esplicito

Apple consente alla musica riprodotta su HomePod e HomePod mini di influenzare i tuoi consigli "Ascolta ora" e di apparire sul tuo profilo. Se sei preoccupato che altri membri della tua famiglia possano interrompere i tuoi consigli (leggi troppo i bambini che ascoltano Disney o le band femminili) puoi disattivare questa funzione. Per fare ciò, seguire le istruzioni seguenti:

Vai all'app Casa Tocca l'icona Home nell'angolo in alto a sinistra Tocca Impostazioni Home Tocca un utente Toggle Aggiorna cronologia di ascolto

Se desideri riprodurre musica direttamente dal tuo dispositivo o da un altro servizio come Spotify o la radio BBC, puoi riprodurre i contenuti AirPlay direttamente dal tuo iPhone o iPad su HomePod o HomePod mini.

Per farlo, vai sull'app che desideri riprodurre, trova il logo AirPlay e seleziona il tuo HomePod o HomePod mini dall'elenco dei dispositivi disponibili.

Oltre ai controlli musicali, l'HomePod ha anche la capacità di inviare messaggi, impostare promemoria, creare elenchi e aggiungere note usando la tua voce.

Per abilitare o disabilitare le richieste personali, ad esempio inviare messaggi, aggiungere promemoria o creare note quando il tuo iPhone è nelle vicinanze, devi accedere all'app Casa.

Apri l'app Casa Tocca e tieni premuto il tuo HomePod o HomePod mini dalla sezione Accessori preferiti Tocca l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in basso a destra Tocca Richieste personali Attiva le Richieste personali per ogni HomePod per cui le vuoi

Per creare un nuovo messaggio, devi semplicemente dire "Ehi Siri, SMS..." o "Ehi Siri, WhatsApp..." Siri supporta la messaggistica di testo tramite una serie di app, tra cui iMessage, SMS, WhatsApp e WeChat.

Puoi anche dire a Siri che un determinato contatto è tuo fratello o tuo partner, per esempio, e Siri lo ricorderà per il futuro così potrai dire "Invia un messaggio a mio marito" o "Invia un messaggio a mia moglie " e invierà un messaggio a chiunque tu abbia detto a Siri che è tuo marito o tua moglie.

Per Promemoria ed Elenchi, puoi chiedere di aggiungere elementi o completarli dicendo a Siri. Dici semplicemente cose come: "Ehi Siri, contrassegna come completata la passeggiata del cane del vicino" o "Ehi Siri, aggiungi i broccoli alla lista della spesa".

HomePod e HomePod mini supportano l'app Promemoria di Apple e altre, come Evernote e Things 3.

Puoi creare o aggiungere note tramite HomePod dicendo cose come: "Ehi Siri, crea una nota Libri da leggere" o "Ehi Siri, aggiungi colonne di fuoco ai miei libri da leggere".

HomePod e HomePod mini possono essere utilizzati come interfono se hai più altoparlanti HomePod in casa o più dispositivi Apple. Puoi inviare diversi messaggi intercom a stanze e zone specifiche o inviare lo stesso messaggio, come "Ehi Siri, intercom 'È ora di cena!'" per dire a tutti di mettersi al tavolo.

Un messaggio interfono arriverà su qualsiasi altoparlante HomePod a cui lo dici, così come su dispositivi iOS, iPadOS o Apple Watch o CarPlay

Per inviare un messaggio interfono sul tuo HomePod o HomePod mini, prova semplicemente uno degli esempi seguenti o creane uno tuo.

"Ehi Siri, interfono 'Chi ha mangiato l'ultimo biscotto?'"

"Ehi Siri, annuncia 'Sono a casa!'"

"Ehi Siri, chiedi a tutti dove sono i miei occhiali?"

"Ehi Siri, fai sapere a tutti che ho trovato i miei occhiali"

"Ehi Siri, dì a tutti che porto il cane a fare una passeggiata"

"Ehi Siri, interfono 'Sto andando a casa, vuoi che raccolga qualcosa?'"

Per inviare un messaggio a un HomePod in una stanza o zona specifica, dì qualcosa come "Ehi Siri, dì all'ufficio che sta per iniziare il film" o "Ehi Siri, annuncia di sopra che vado a fare shopping".

Puoi rispondere a un messaggio intercom semplicemente dicendo "Ehi Siri rispondi arrivo subito" o "Ehi Siri, annuncia che sto finendo i compiti".

Per impostazione predefinita, tutti i membri della tua casa riceveranno un messaggio intercom sui propri dispositivi quando sono a casa, anche se devono avere i servizi di localizzazione attivi.

Se desideri disattivare le notifiche intercom sul tuo dispositivo o limitarle, procedi nel seguente modo:

Apri l'app Home sul tuo dispositivo Tocca l'icona Home nell'angolo in alto a sinistra Tocca Impostazioni Home Tocca Interfono Scegli la tua preferenza

Puoi trasferire facilmente le chiamate che hai avviato o ricevuto sul tuo HomePod o HomePod mini dal tuo iPhone. Quando stai effettuando una chiamata o stai per accettare una chiamata, seleziona semplicemente HomePod o HomePod mini dalle scelte audio nell'app Telefono nello stesso modo in cui faresti un auricolare o un altoparlante Bluetooth.

Una volta configurato, puoi accedere alle impostazioni di HomePod e HomePod mini tramite l'app Home sul tuo Apple iPhone o iPad. Per controllare le impostazioni, trova l'HomePod nei tuoi Accessori preferiti e premi a lungo l'icona.

Puoi impostare più allarmi sonori su HomePod e HomePod mini. Per farlo segui queste istruzioni

Vai all'app Casa Seleziona HomePod o il mini altoparlante HomePod in Accessori preferiti Premi a lungo sull'icona HomePod o HomePod mini Tocca Nuova sveglia Imposta il tempo, se vuoi che si ripeta, e dagli un'etichetta Puoi anche scegliere se riprodurre un tono o riprodurre contenuti multimediali

Come le sveglie, puoi impostare più timer su HomePod e HomePod mini. Segui i passaggi seguenti:

Vai all'app Casa Seleziona HomePod o il mini altoparlante HomePod in Accessori preferiti Premi a lungo sull'icona HomePod o HomePod mini Tocca Nuovo timer Imposta il timer e dagli un'etichetta

Puoi utilizzare l'HomePod nello stesso modo in cui utilizzeresti Siri sul tuo telefono per controllare i dispositivi Homekit nella tua casa o emettendo comandi per fare qualcosa come "Ehi Siri, accendi le luci" o "Ehi Siri, qual è la temperatura nel soggiorno Camera?" Qualsiasi comando o dispositivo precedentemente configurato con il telefono funzionerà allo stesso modo su HomePod.

Puoi mettere a punto Siri in una certa misura nell'app Home sul tuo iPhone o iPad anche se il controllo che hai è limitato.

Non c'è un pulsante fisico su HomePod per spegnere Siri come i dispositivi Echo , Sonos One e Google Home o Nest , ma puoi comunque disattivare la funzione se sei preoccupato che Siri ascolti la tua conversazione. Per disattivare Siri su HomePod e HomePod mini, devi farlo tramite l'app Home sul tuo iPhone.

Vai all'app Casa Seleziona l'altoparlante HomePod in Accessori preferiti Premi a lungo sull'icona HomePod Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in basso a destra Scorri verso il basso fino a Siri Disattiva Ascolta "Hey Siri"

Per impostazione predefinita, HomePod e HomePod mini illuminano una piccola parte del touchscreen nella parte superiore dell'altoparlante quando dici "Ehi Siri".

Puoi disattivare questa opzione e anche emettere un segnale acustico quando pronunci il comando in modo da sapere quando iniziare a parlare. Per abilitare o disabilitare queste funzioni:

Vai all'app Casa Seleziona l'altoparlante HomePod in Accessori preferiti Premi a lungo sull'icona HomePod Tocca l'icona delle impostazioni in basso a destra Scorri verso il basso fino a Siri Attiva/disattiva la luce quando usi Siri o il suono quando usi Siri

Siri utilizzerà automaticamente la voce del tuo territorio; tuttavia, puoi cambiarlo se desideri cambiare. Siri è disponibile con voci maschili e femminili in americano, britannico, australiano, indiano, irlandese e sudafricano. Per cambiare la voce di Siri, procedi come segue:

Vai all'app Casa Seleziona l'altoparlante HomePod in Accessori preferiti Premi a lungo sull'icona HomePod Tocca l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in basso a destra Scorri verso il basso fino a Siri Tocca per cambiare la voce di Siri

Siri su HomePod funziona perfettamente con gli altri tuoi dispositivi Apple come potresti immaginare. Puoi chiedere a Siri su HomePod o HomePod mini di eseguire ricerche sul Web e i risultati possono essere inviati al tuo iPhone.

Per fare ciò, dì semplicemente "Ehi Siri, cerca nel web le guide di viaggio Yosemite" e mentre hai chiesto l'HomePod o l'HomePod mini, la ricerca verrà eseguita sul tuo iPhone.